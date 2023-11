DFB-Pokal: Sensation! 1. FC Saarbrücken wirft Bayern raus

Der 1. FC Saarbrücken sorgt für eine Sensation und wirft Rekordsieger Bayern München aus dem DFB-Pokal.

Der FC Bayern München wird den DFB-Pokal erneut nicht gewinnen. Beim 1. FC Saarbrücken verlor der Rekordsieger in der 2. Runde sensationell mit 1:2 (1:1) und muss erneut vorzeitig die Segel streichen.

Kurz vor Ablauf der Nachspielzeit war es Marcel Gaus, der mit einem veredelten Konter das Saarbrücker Publikum zum Kochen brachte (90.+6). Für die Bayern ist es vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) ein unerwarteter Rückschlag. Zudem droht Matthijs de Ligt den Münchnern länger zu fehlen, der Innenverteidiger musste im ersten Durchgang den Acker von Saarbrücken verlassen.

Zum Start in die Partie sah dabei alles nach dem erwarteten Spielverlauf aus. Bereits nach einer guten Viertelstunde brachte Thomas Müller den Favoriten in Führung. Doch im Anschluss an die Führung und die Auswechslung von de Ligt (24.) zeigten die Bayern kein kontrolliertes Spiel, und wurde noch vor der Pause bestraft. Patrick Sontheimer profitierte von einem Fehler der Bayern und erzielte den Ausgleich (45.+1).

Und auch im zweiten Durchgang schafften es die Bayern viel zu selten, die disziplinierten und kämpferisch starken Gastgeber in Bedrängnis zu bringen. Wenn es doch Abschlüsse gab, retteten ein Verteidiger oder Torhüter Tim Schreiber das 1:1 bis in die Nachspielzeit. In der avancierte dann Gaus zum Saarbrücker Pokalhelden.

Du hast einmal in 100 Spielen, vielleicht sogar noch weniger, die Chance, als Drittligist gegen Bayern München zu gewinnen. Marcel Gaus

"Das ist ein Spiel, das wirst du nicht alle Tage erleben. Ich glaube, das ist für viele Jungs das Karrierehighlight", freute sich der Matchwinner nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon. "Du hast einmal in 100 Spielen, vielleicht sogar noch weniger, die Chance, als Drittligist gegen Bayern München zu gewinnen." Der 1. November 2023 war so ein Tag.

Neben dem vierten vorzeitigen Aus in Serie wiegt bei den Bayern besonders der mögliche Ausfall von de Ligt vor dem Duell gegen den BVB schwer. Joshua Kimmich wird nach seiner Notbremse gegen Darmstadt gesperrt fehlen, Thomas Tuchel wird in der ohnehin dünn besetzten Defensive nicht viele Alternativen haben.

So haben sie gespielt:

1. FC Saarbrücken: Schreiber - Uaferro (71. Civeja), Zeitz, Di Michele Sanchez (67. Kerber) - Rizzuto, Gaus, Boeder, Sontheimer (83. Brünker), Rabihic (72. Günther-Schmidt) - Naïfi, Stehle (66. Biada).

Bayern München: Neuer - B. Sarr (60. Gnabry), de Ligt (24. Laimer), Kim, Davies - Krätzig (60. Musiala), Kimmich, L. Sané (60. Coman), Th. Müller, Tel - Choupo-Moting.

Schiedsrichter: Frank Willenborg.

Zuschauer: 15903.

Tore: 0:1 Müller (16.), 1:1 Sontheimer (45.+1), 2:1 Gaus (90.+6).

Gelbe Karten: Zeitz, Sontheimer, Gaus / Choupo-Moting