Am Dienstagabend (5. November 2024) gab es in der Champions League nur einen Sieg in drei Spielen mit Bundesliga-Beteiligung.

Donyell Malen hat Borussia Dortmund in der Champions League zu einem wichtigen 1:0-Sieg gegen Sturm Graz geschossen. Malen traf in der 85. Minute zum entscheidenden Tor und ermöglichte den zuletzt oft kritisierten Borussen eine starke Zwischenbilanz von drei Siegen und einer Niederlage in der Königsklasse. Gegen den Meister Österreichs spielte das Team von Trainer Nuri Sahin über weite Strecken überlegen, erarbeitete sich aber lange zu wenige zwingende Torchancen. Mit nun neun Punkten zählt die Borussia zur Spitzengruppe im neuen Liga-Format und hat beste Aussichten auf den direkten Einzug ins Achtelfinale. Erste Niederlage: Bayer verliert in Liverpool Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat im Champions-League-Spiel beim FC Liverpool einen Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Xabi Alonso verlor gegen die Reds mit 0:4 (0:0) und kassierte damit im vierten Spiel der neuen Ligaphase die erste Niederlage. Luis Diaz (61./83./90.+2) und Cody Gakpo (63., nach Videobeweis) trafen für den früheren Klub von Jürgen Klopp, der auch die vierte Champions-League-Partie gewann. Im nächsten Königsklassen-Spiel empfangen die Leverkusener am 26. November Red Bull Salzburg. Leipzig weiter ohne Punkt in Champions League - 1:3 bei Celtic RB Leipzig hat auch im vierten Vorrundenspiel dieser Champions-League-Saison eine Niederlage kassiert und wartet weiter auf den ersten Punkt. Die Sachsen verloren bei Celtic Glasgow mit 1:3 (1:2). Damit werden die Aussichten des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga auf das Weiterkommen immer schlechter. Christoph Baumgartner brachte Leipzig in der 23. Minute in Führung. Der ehemalige RB-Nachwuchsspieler Nicolas Kühn (35./45.+1) per Doppelpack und Reo Hatate (72.) drehten die Partie. Celtic hat nach vier Partien sieben Punkte auf dem Konto. Die Statistik zum Spiel BVB gegen Sturm Graz Borussia Dortmund: Meyer-Schade - Groß, Can, N. Schlotterbeck, Bensebaini - F. Nmecha - Beier (89. Azhil), Sabitzer (67. Malen), Brandt, Gittens (77. Campbell) - Guirassy Sturm Graz: Scherpen - Johnston (60. Geyrhofer), Aiwu, Lavalee, Gazibegović - Chukwuani - Yalcouyé, Böving, Kiteishwili (90. Horvat) - Biereth (75. Yardimci), Jatta (46. Zvonarek) Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien) Tor: 1:0 Malen (86.) Gelbe Karten: Malen (1) / - Zuschauer: 81365 (ausverkauft)

