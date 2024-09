Der FC Bayern München ist mit einem Kantersieg gegen Dinamo Zagreb in die Champions League gestartet. Die Medien feiern den Rekordsieg.

Neun Tore, erzielt von einer Mannschaft in einem Spiel der Champions League?

Das, was der FC Bayern am Dienstagabend zum Auftakt der neuen Saison in der Königsklasse gegen den kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb abgeliefert hat, war schlichtweg historisch. 9:2 gewann die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gegen ein zu bedauerndes Zagreb.

Noch nie zuvor in der 32-jährigen Geschichte des Wettbewerbs traf ein Team in einer Partie neunmal.

Champions League: Superstar Kane schießt FC Bayern an die Spitze Kein Wunder, dass sich die internationalen Medien ob des Rekordsieges für den FC Bayern vor Lob überschlagen. In Kroatien überwiegt der Schock über die Klatsche für den Rekordmeister des Landes auf dem Balkan. Die Pressestimmen zum Spiel.

Kroatien

24 sata: „Komplettes Debakel in München: Die Defensive schwamm in alle Richtungen“

Jutarnji list: „Ungesehener Schrecken in München: Dinamo erlebt die schwerste Niederlage in seiner Geschichte. Die Blauen kassieren neun Tore“

Novi list: „Historische Katastrophe von Dinamo in München“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Bayern an der Spitze: 9:2 gegen Dinamo Zagreb und Poker von Kane“

Spanien

Marca: „Eine skandalöse Abreibung in München: 9:2!!“

AS: „Bayerische Wildheit bei Debüt“

Mundo Deportivo: „9:2: Bayern und Kane sichern sich historischen Sieg“

England

Guardian: „Kane-Hattrick besiegelt vollständigen Bayern-Sieg“

Österreich

Krone: „Baller-Bayern feiern irre Tor-Show“