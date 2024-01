Der Handball-Zweitligist Tusem Essen hat einen neuen Trainer für die Saison 2024/2025 gefunden. Der neue Coach kommt von einem Bundesliga-Klub nach Essen.

Daniel Haase, aktuell Nachwuchskoordinator und A-Jugendtrainer der Rhein-Neckar Löwen, übernimmt zur neuen Saison das Cheftraineramt beim TUSEM. Er wird Nachfolger von Michael Hegemann, der den TUSEM in Richtung ASV Hamm-Westfalen verlässt.

Der 41-jährige Haase und die Verantwortlichen des TUSEM verständigten sich auf eine Zusammenarbeit ab der Saison 2024/25.

Für Haase ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Der gebürtige Essener war als Kreisläufer in der TUSEM-Jugend aktiv, wechselte 2010 an die Seitenlinie und führte unter anderem die A-Jugend des TUSEM 2014 ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft. Später übernahm er hauptamtlich den Posten des Jugendkoordinators auf der Margarethenhöhe und war parallel als Co-Trainer der Profis aktiv.

Zur Saison 2018/19 wechselte Haase dann zu den Rhein-Neckar Löwen und übernahm die Leitung des Nachwuchszentrums sowie den Trainerposten der A-Jugend. Mit den Junglöwen gelang ihm 2023 der Gewinn der Deutschen A-Jugend-Meisterschaft. Im gleichen Jahr wurde Haase von der Handball-Bundesliga als "Nachwuchstrainer des Jahres" ausgezeichnet. 2019 sowie 2022 wurde er mit der A-Jugend jeweils Deutscher Vize-Meister. Unter seiner Leitung entwickelten sich Talente wie Nationaltorhüter David Späth, Elias Scholtes oder Philipp Ahouansou zu Bundesligaspielern.

Jan Reimer kommt im Sommer vom TSV Bayer Dormagen zur Ruhrpott Schmiede. Der 23-jährige Linkshänder hat beim TUSEM einen Zweijahresvertrag bis zum 30.06.2026 unterzeichnet. Rechtsaußenkommt im Sommer vom TSV Bayer Dormagen zur Ruhrpott Schmiede. Der 23-jährige Linkshänder hat beim TUSEM einen Zweijahresvertrag bis zum 30.06.2026 unterzeichnet. Felix Eißing hat seinen Vertrag bei den Männern der Ruhrpott Schmiede bis zum 30.06.2026 verlängert. Die TUSEM-Verantwortlichen konnten sich mit dem Rechtsaußen auf zwei weitere Jahre verständigen. Leider hat sich der 21-jährige in der Vorbereitung am Fuß verletzt und wird nach einem operativen Eingriff für die kommenden acht Wochen ausfallen.

Zum Sommer kehrt Haase nun an alte Wirkungsstätten zurück und wird den eingeschlagenen Weg, junge Talente zu gestandenen Profispielern zu entwickeln, weiter vorantreiben.

"Ich freue mich sehr in der neuen Rolle als Cheftrainer zum TUSEM zurückzukehren. Für mich ist das eine besondere Ehre aber auch eine große Verantwortung. Ich freue mich alte Bekannte zu treffen, aber auch eine junge, hungrige Mannschaft zu formen und zu entwickeln. Es waren sehr gute Gespräche mit Niels, Herbert und Jonathan, sodass ich die Rückkehr mit einem guten Gefühl angehe. Sicherlich wird es eine aufregende Zeit mit einer jungen Mannschaft, wo ich die meisten Spieler noch nicht kenne. Mit ihnen in den Austausch zu kommen - da freue ich mich sehr drauf", sagt Haase.

Herbert Stauber, Sportlicher Leiter des TUSEM ergänzt: "Daniel ist ein Wunschkandidat für uns gewesen. Er war als Nachwuchstrainer des Jahres ein begehrter Kandidat mehrerer Bundeligaclubs. Seine Entscheidung zum TUSEM zurückzukommen, ist für ihn sicher auch eine Herzenssache. Er lebt unsere Philosophie und identifiziert sich mit unserem Weg, junge, talentierte Nachwuchsspieler zu entwickeln und den TUSEM mittelfristig wieder in die Spitze der 2. Bundesliga zu führen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, mit einem absolut engagierten Trainer unser Team weiterzuentwickeln."