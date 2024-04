Die Essener Bezirksligisten Tusem und Turngemeinde Essen-West können in aller Ruhe die neue Spielzeit planen.

Sieben Spieltage vor dem Saisonende in Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein könnten Tusem Essen mit 49 Punkten als Tabellenfünfter und auch die Turngemeinde Essen-West mit 35 Zählern als Zwölfter und einem Acht-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang in Ruhe die neue Spielzeit planen.

Gesagt, getan. Die Turngemeinde hat neben drei internen auch einen externen Zugang für 2024/2025 vorgestellt.

Jani Dragoni, Omar Boumenir und Damian Schnadhorst werden aus der eigenen U19 befördert und in Zukunft in der Ersten Mannschaft unter Trainer Dietmar Krause spielen.

Mit dem 27-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Serhat Durmus hat die Turngemeinde auch den ersten externen Zugang präsentiert. Durmus verbrachte die letzten sieben Jahren bei Barisspor 84 in der Kreisliga A und war dort absoluter Leistungsträger und auch Mannschaftskapitän.

Bevor er am Vogelheimer Lichtenhorst anheuerte, spielte er die ganze Juniorenzeit bei den Sportfreunde Altenessen 1918. "Diese Vereinstreue ist leider in der heutigen Zeit abhandengekommen. Wir können Dies nur begrüßen. Und vielleicht kickt Serhat eine möglichst lange Zeit auch an der Haedenkampstraße. Wir würden uns darüber sehr freuen", sagt Tgd-Coach Krause, der einst selbst Jahrzehnte bei Altenessen 18 verbrachte.

Tusem Essen mit zwei Zugängen für die Saison 2024/2025

Derweil freut sich Tgd-Konkurrenz Tusem Essen über einen Rückkehrer. Serkan Gözer kehrt vom Landesligisten ESC Rellinghausen zurück zum Fibelweg und ist ab der kommenden Saison wieder Teil der Tusem-Mannschaft. Schon von 2021 bis 2023 trug der Mittelfeldspieler das Tusem-Trikot.

"Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, Serkan von der Rückkehr zu überzeugen. Er ist genau der Spielertyp, den wir auf der Sechs noch gesucht haben und wird uns mit seiner Ballsicherheit, Pressingresistenz und seinem guten Passspiel sehr gut zu Gesicht stehen. Zudem wissen wir natürlich, dass er charakterlich einwandfrei ist und sich nahtlos in unser gutes Mannschaftsgefüge einbringen wird", sagt Tusem-Trainer Carsten Isenberg.

Luca Guthoff wechselt im kommenden Sommer von der SG Schönebeck zum TUSEM. Der 27-Jährige ist Mittelfeldspieler und läuft in der aktuellen Saison für die zweite Mannschaft der SGS in der Kreisliga A auf. Ab der kommenden Saison wird Luca nicht nur das TUSEM-Trikot in den Händen halten, sondern auch anziehen.

Zudem verpflichtete Tusem Luca Gutthoff von der SG Schönebeck. Isenberg: "Ich bin sehr froh, dass Luca sich entschieden hat den Schritt in die Bezirksliga zu machen, denn er hat in meinen Augen absolut das Zeug dazu. Er ist ein technisch guter, spielstarker Mittelfeldspieler, der immer wieder ein Auge für seine Mitspieler hat und diese mit seinem guten linken Fuß auch einsetzen kann. Zudem war ich nach dem ersten Gespräch sehr angetan von seiner angenehmen Art und bin überzeugt, dass er auch menschlich perfekt zu uns passen wird. Er brennt darauf, loszulegen und bringt eine hohe Motivation mit, sich bei uns zu beweisen."