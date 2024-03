Die Essener Bezirksligisten scheinen die neue Spielzeit 2024/2025 zeitig zu planen. Nach Katernberg folgt nun der nächste Klub mit vielen Verlängerungen.

Erst am Donnerstag - 29. Februar 2024 - gab die DJK Sportfreunde Katernberg bekannt, dass neben dem Trainerteam gleich 15 Spieler ihre Zusagen für die kommende Spielzeit 2024/2025 gaben.

Einen Tag später folgt eine Zusagen-Flut von Katernbergs Bezirksliga-Konkurrent Tusem Essen. Der Tabellendritte der Staffel 6 am Niederrhein gab gleich 25 Vertragsverlängerungen bekannt.

Im Einzelnen sind das: Leon Pires Schulten, Lukas Killmann, Marvin Prellwitz, Cem Avci, Fabian Riesener, Lukas Paulun, Turkan Hajdari, Leo Derksen, Lukas Reppmann, Niklas Paulun, Timo Richter, Nico Erbslöh, Luca Klimmeck, Erol Serin, Emre Yildiz, Daniel Zurmühlen, Mika Pfundner, Felix Herzinger, Mahmud Harb, Joel Ruhrus, Artian Kabashaj, Lukas Grötecke, Alfio Verzi, Christopher Schmidt, Niklas Höing.

Nur Marcel Titz und Joshua Windelschmidt, mit denen der Tusem noch im Gespräch ist, haben sich noch nicht entschieden, ob sie eine weitere Saison dranhängen oder die Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Trainer Carsten Isenberg verlängerte ebenfalls bis zum 30. Juni 2025.

"Damit kann die Entwicklung unserer jungen Mannschaft, gespickt mit einigen erfahrenen Spielern, weiter vorangetrieben werden", freut sich Carsten Isenberg, Trainer des Tusem. Die Ziele des Vereins sind auch klar formuliert. Coach Isenberg sagte schon vor Wochen: "Ich will als Trainer so hoch wie nur möglich arbeiten. Da ist es auch klar, dass wir auf Strecke zurück in die Landesliga wollen."

In dieser Spielzeit dürfte 14 Spieltage vor Schluss und einem Zehn-Punkte-Rückstand auf das überragende Führungsduo SV Genc Osman Duisburg sowie Blau-Gelb Überruhr nicht mehr so viel gehen. Isenberg: "Da ist die individuelle Qualität in beiden Kadern - sowohl beim SV Genc Osman als auch Blau-Gelb Überruhr - zu hoch. Auf eine ganze Saison gesehen sind sie zu stark. Aber der Wiederaufstieg war auch nicht unser Ziel. Da haben sich andere Mannschaften den Aufstieg auf die Fahne geschrieben. Wir wollen im Bestfall Platz drei verteidigen."

Tusem Essen: Förster wechselt zur RWE-Reserve

Linksverteidiger Luis Förster gehört zu den wenigen Spielern im Tusem-Kader, die nicht verlängert haben und den Verein nach der Saison verlassen werden. Nach RevierSport-Informationen zieht es den 21-jährigen Förster, der zuvor schon für Viktoria Buchholz und Arminia Klosterhardt II spielte, zum designierten Kreisliga-A-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II.