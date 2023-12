Tusem Essen musste kurz vor Weihnachten in der 2. Handball-Bundesliga eine Derby-Niederlage einstecken. Wenige Tage vor dem Spiel gab der Tusem-Trainer seinen Rücktritt bekannt.

2324 Zuschauer - 2600 Fans bietet die Arena Platz - waren in die Sporthalle am Hallo gekommen, um das NRW-Duell zwischen Tusem Essen und dem ASV Hamm-Westfalen in der 2. Handball-Bundesliga zu verfolgen.

Nach der bitteren 23:36-Niederlage im Hinspiel konnte der Tusem, Tabellen-Zehnter keine Wiedergutmachung betreiben und unterlag auch in Essen dem ASV, Dritter des Tabelaus, mit 26:31 (14:17).

Rund 200 mitgereiste und allen voran lautstarke ASV-Fans waren aus dem Häuschen und feierten ihre Mannschaft.

Tusem-Trainer Michael Hegemann sagte nach dem Spiel: "Wir haben es nicht geschafft über unsere Abwehr so viel Druck auf den gegnerischen Angriff zu kriegen, dass wir unsere Torhüter ins Spiel bekommen konnten. Das war leider nicht so gut von uns. Wir haben zu viele Tore kassiert und einige Chancen liegengelassen. Dann wird es natürlich schwierig. Wir hatten einige gute Ballstafetten im Angriff, aber am Ende hat Hamm einfach verdient gewonnen."

Tusem Essen – ASV Hamm-Westfalen 26:31 (14:17) Tusem: Fuchs, Diedrich; Ellwanger (2), Wolfram, Wilhelm (1), Homscheid (5/4), Asmussen (4), Eißing, Szczesny (1), Seidel (1), Klingler (5), Neuhaus (3), Kostuj, Rose (2), Mast (3), Werschkull. Hamm: Hertlein, Colodeti; Huesmann (4/4), Fuchs, Schöttle (1), Artmeier, Schulze (2), Sterba (3), Jungemann (2), Zintel (9), Bornemann (6), Orlowski, Dayan (4), Stüber, von Boenigk, Bauer. Schiedsrichter: Engeln/Schmitz (Burscheid). Siebenmeter: 4/5 – 4/4. S Strafminuten: 4 – 10. Zuschauer: 2324.

Wenige Tage vor dem Hamm-Spiel gaben der Tusem und Coach Hegemann bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit zum 30. Juni 2024 nach rund zehn Jahren beenden werden.

"Michael Hegemann war in verschiedenen Rollen maßgeblich für unsere sportlichen Erfolge der vergangenen Jahre mitverantwortlich. Er hat in den letzten beiden Spielzeiten als Chef-Trainer einen Umbruch in unserer Mannschaft vollzogen und junge Spieler an die Handball-Bundesliga herangeführt. Für die geleistete Arbeit, seinen unermüdlichen Einsatz und seine hohe Identifikation mit und für den TUSEM in all den Jahren sind wir ihm sehr dankbar. Wir blicken mit einem guten Gefühl auf die gemeinsame Zeit, gehen im Guten und im Einvernehmen auseinander und werden unsere Zusammenarbeit im Sommer beenden. Bis dahin werden wir weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten wie bisher", erklärt Niels Ellwanger, Geschäftsführer des Tusem.

"Hege" hatte 2017 seine aktive Spieler-Karriere beendet und war in den Folgejahren zunächst Assistenztrainer von Jaron Siewert und Jamal Naji. 2022 übernahm er das Amt des Chef-Trainers und führte die junge Mannschaft nach personellem Umbruch in der Vorsaison auf den neunten Tabellenplatz. Parallel zu seinem Trainer-Amt absolviert Hegemann aktuell den A-Lizenz-Lehrgang des DHB.

"Ich blicke schon jetzt mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit beim TUSEM zurück. Dass ich zehn Jahre im Verein aktiv sein durfte und mir nach meiner Spieler-Karriere der direkte Einstieg in die Trainer-Laufbahn ermöglicht wurde, ist nicht selbstverständlich. Für das Vertrauen in meine Person und meine Arbeit bin ich den Verantwortlichen, meinen Spielern und den Fans des Tusem sehr dankbar", sagt Michael Hegemann.

Noch ein letztes Ligaspiel steht im Kalenderjahr 2023 auf dem Plan, wenn es am kommenden Dienstag (26.12.) zum Weihnachtsspiel nach Dormagen geht. Anwurf gegen den TSV Bayer ist um 17.30 Uhr im Bayer Sportcenter.