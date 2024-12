Marcel Pietryga wechselt von Westfalia Rhynern zum FC Brünninghausen. Er freut sich besonders auf den Offensivfußball der Dortmunder.

Kurz vor dem Ende des Jahres hat der FC Brünninghausen einen Neuzugang für die Rückrunde in der Westfalenliga 2 präsentiert. Mit Marcel Pietryga kommt ein erfahrener Stürmer von Westfalia Rhynern nach Dortmund. Knapp zweieinhalb Jahre ging der 24-Jährige dort auf Torejagd.

„Ich freue mich auf diese neue Mannschaft, die vor allem für Offensivfußball steht. Das wird mir sicherlich zu Gute kommen. Die Gespräche mit Giova (Schiattarella Giovanni, Trainer) und Reza (Hassani, Sportlicher Leiter) liefen schon seit einer Weile. Beide haben mir die Zeit gegeben, bis ich mich am Ende für den Wechsel entschieden habe. Der Verein hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben“, sagte Pietryga auf der Vereinshomepage zu seinem Wechsel in die Westfalenliga 2.

Bevor er nach Rhynern wechselte, stand er seit der Spielzeit 2019/20 im Kader von Westfalia Wickede und kam dort in 53 Spielen in der Verbandsliga auf 17 Treffer. Die Verantwortlichen in Brünninghausen dürften hoffen, dass nun noch der ein oder andere im FCB-Trikot hinzukommt.

In seiner Zeit bei Westfalia Rhynern, die in der Saison 2022/23 begann, kam er auf 66 Einsätze in der Oberliga Westfalen, in denen er sieben Treffer erzielen konnte und zwei Vorlagen sammelte. In der laufenden Saison war er mehr Ergänzungsspieler im Kader von Trainer Alex Bruchhage.

„Ich möchte mich erstmal gut einfinden und vor allem Spaß haben. Dann bin ich mir sicher, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen kann“, erklärte Pietryga mit Blick auf seine Ziele mit dem FC Brünninghausen.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Westfalen stehen die Dortmunder derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Sie sind punktgleich mit Mit-Absteiger TSG Sprockhövel. Es besteht also noch die Möglichkeit, dass Pietryga in der kommenden Saison mit dem FCB aus Dortmund auf seinen ehemaligen Verein treffen wird. Dafür kann er nun selbst mit seinen Toren beitragen.