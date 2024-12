Wacker Obercastrop schnuppert in der Westfalenliga 2 wieder an der Spitzengruppe. Die junge Truppe trotzt dem wackeligen Saisonstart.

Zu Beginn der Saison in der Westfalenliga 2 sah es zunächst so aus, als würde Wacker Obercastrop eine eher unsouveräne Runde spielen. Allerdings fing sich die Mannschaft um Kevin Großkreutz im Laufe der ersten Saisonhälfte immer mehr – und darf jetzt nun auch wieder ein wenig vom Aufstieg träumen.

Selbst wenn das für die Verantwortlichen bislang nur ein Bonus in dieser Saison wäre.

Steffen Golob, Sportlicher Leiter von Wacker Obercastrop, über

…die bisherige Saison in der Westfalenliga 2: „Wir sind aktuell ganz positiv. Uns sind in den ersten zehn Spielen neun Stammkräfte weggebrochen. So mussten die ganzen jungen Spieler schon ran, aber bei den Jungen ist es nun mal so, dass auch mal Fehler passieren und auch mal passieren dürfen. Das hat uns aber hinten heraus einige Punkte gekostet. Wir haben durch die Rückkehrer aber immer mehr Stabilität gewonnen und so auch die letzten fünf Spiele hintereinander gewonnen und somit wieder in einem Bereich zwischen Platz eins und fünf in der Tabelle, wo wir uns auch sehen.“

…den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Da gibt es einige. Unter anderem, dass Antonio da Silva bei uns ausgeholfen hat. Das war für alle im Verein eine super Sache. Er hat uns auch zum richtigen Zeitpunkt geholfen. Es gab aber auch Partien wie gegen den SC Obersprockhövel, wo die Mannschaft ein überragendes Spiel gemacht hat, aber leider die Tore nicht. Da wusste man: Wir sind da. Wir können auch mit einer jungen Mannschaft in der Liga bestehen. Obwohl es eine Niederlage war, hat man gesehen, dass die Jungen auch ihre Qualitäten haben. Außerdem ist es schön, dass wir viel kampfbetonte Spiele für uns entschieden haben.“

… den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Wenn du so eine junge Mannschaft siehst, die sich reinhaut und trotzdem nicht gewinnt, tut das schon weh. Das ist dann auch schwierig für die Jungs, dass sie sich oft nicht für gute Leistungen belohnt haben. Da haben wir viel mit ihnen gelitten. Dass wir uns da rausgezogen haben, steht am Ende über allem.“

… die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: „Wir haben vor, weiterhin Gas zu geben. Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen. Wir wollen den sechsten, siebten und achten Sieg in Folge im Bestfall hintereinander. Wir sind aber eh davon abhängig, dass andere vielleicht schwächeln. Und wenn das passiert, wollen wir da sein. Wir haben nicht unbedingt das Ziel, dass wir aufsteigen wollen. Das war auch vor der Saison nicht der Fall. Aber wenn man nur fünf Punkte Rückstand auf Platz eins hat, da waren ja auch mal 13 oder 14 Punkte, dann will man als Sportler versuchen da auch dranzukommen. Da sind die ersten beiden Spiele schon extrem wichtig. Da entscheidet es sich eigentlich schon. Wir haben direkt den FC Brünninghausen und den FC Iserlohn. Verlieren wir beide Spiele, sind wir da oben wahrscheinlich raus. Gewinnen wir beide, sind wir mittendrin. Wir wollen deshalb auch noch ein, zwei Spieler holen, die uns aber nicht nur für eine halbe Saison, sondern mittelfristig verstärken. Unser Ziel bleibt, die beiden da oben zu ärgern. Die beiden Absteiger aus der Oberliga bleiben Favorit. Aber sollte einer patzen, wollen wir da sein.“