Der ehemalige BVB-Profi Antonio da Silva hat in seinem ersten Einsatz für Wacker Obercastrop gleich getroffen. Das sagte der 46-Jährige zu seiner Premiere.

Westfalenligist Wacker Obercastrop besiegte am Sonntag (13. Oktober) den DSC Wanne-Eickel mit 3:0. Dabei trug sich ein besonderer Spieler in die Torschützenliste ein: Antonio da Silva, ehemaliger Profi von Borussia Dortmund, der mit dem BVB zweimal die Deutsche Meisterschaft feierte.

Da Wacker in den vergangenen Wochen mit dem ein oder anderen Ausfall kämpfen musste, wurde der mittlerweile 46-Jährige verpflichtet. da Silva, der in seiner Karriere insgesamt dreimal Deutscher Meister wurde, wird die Mannschaft von Trainer Zouhair Allali mindestens bis zur Winterpause verstärken. Mit dem derzeit verletzten Kevin Großkreutz, der als Co-Trainer fungiert und bei den Titeln 2011 und 2012 noch Mitspieler von da Silva war, hat der SVW nun also zwei Meisterspieler von Borussia Dortmund in seinen Reihen.

Das Westfalenliga-Debüt des Brasilianers verlief vielversprechend, gegen Wanne-Eickel traf er in der 71. Minute zum 3:0-Endstand. da Silva sagte anschließend gegenüber den Vereinsmedien: "Ich denke, es war eine Herausforderung, nach so vielen Jahren mal wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe ja überhaupt nicht trainiert, aber zum Glück konnte ich der Mannschaft helfen, das ist das Wichtigste."

Der 46-Jährige weiter: "Die drei Punkte haben wir gebraucht. Die Einstellung von der Mannschaft hat gestimmt und es ist natürlich hervorragend, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten. Es freut mich natürlich, wieder auf dem Platz zu stehen und ich hoffe, dass ich der Mannschaft, dem Verein helfen und meinem Freund Kevin (Großkreutz, Anm. d. Red.) helfen kann, der mich immer wieder angerufen und gefragt hat, ob ich mitspielen möchte (lacht). Mir macht das Spaß, deswegen stehe ich auf dem Platz."

Weiter geht es für da Silva und seinem neuen Klub, der auf dem zehnten Tabellenplatz in der Westfalenliga 2 rangiert, am kommenden Sonntag gegen die SpVgg Horsthausen (20. Oktober, 15.30 Uhr). Für den Ex-BVB-Star wird es die Heim-Premiere sein.