Der FC Brünninghausen bleibt auch im vierten Spiel der Westfalenliga 2 nacheinander ungeschlagen. Grund dafür ist vor allem eine Umstellung von Trainer Schiattarella in der Halbzeitpause.

Am sechsten Spieltag der Westfalenliga 2 traf der FC Brünninghausen auf den DSC Wanne-Eickel. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage und einem Sieg gegen Westfalia Herne am vergangenen Wochenende wollte der FC Brünninghausen auch in Wanne-Eickel Punkte sammeln. Das gelang, der Oberliga-Absteiger setzte sich mit 2:0 durch.

Im ersten Durchgang war die Partie ausgeglichen. Beide Mannschaften egalisierten sich in einem hart umkämpften Spiel. Das sah auch Brünninghausens Trainer Giovanni Schiattarella so: „Die erste Halbzeit war sehr umkämpft, zwei Mannschaften, die sehr damit beschäftigt waren, das eigene Tor zu verteidigen. Der Ball war sehr oft in der Luft, deshalb kam kein wirkliches Fußballspiel auf.“

Zur zweiten Halbzeit veränderte der FC Brünninghausen das System – mit Erfolg. Schiattarella erklärt: „Wir haben in der zweiten Halbzeit mit drei Spitzen gespielt. Diese haben wir auch viel höher anlaufen lassen. Wir waren einfach viel aktiver und haben auch die zweiten Bälle gewonnen.“

Der Lohn: Die beiden Tore durch Kerim Yüksel Karyagdi und den eingewechselten Spielertrainer Kevin Brümmer, der die Mannschaft zusammen mit Schiattarella führt.

Er hat einfach die Erfahrung, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen Giovanni Schiattarella über Kevin Brümmer

Schiattarella ist froh, den erfahrenen Brümmer in seinen Reihen zu haben, auch noch auf dem Feld: "Er hat einfach die Erfahrung, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er gibt uns viel mehr Sicherheit und sorgt dafür, dass die Abläufe in unserem Offensivspiel besser passen.“

Entscheidend für den Sieg war für Schiattarella, wie schon letzte Woche, aber eine andere Thematik: „Wir haben sehr gut verteidigt und das zweite Spiel in Folge zu Null bestritten.“

Spätestens jetzt scheint der FC Brünninghausen nach dem Abstieg in der Westfalenliga angekommen zu sein. Mit einem Spiel weniger steht die Mannschaft mit acht Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und kann mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Wacker Obercastrop am 10. Oktober weiter nach oben klettern.