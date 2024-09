Westfalia Herne verlor mit 0:2 (0:0) gegen FC Brünninghausen. Für Brünninghausen war es der erste Dreier in der laufenden Saison.

Am 5. Spieltag der Westfalenliga 2 verlor Westfalia Herne unter der Leitung von Cheftrainer Christian Knappmann mit 0:2 (0:0) gegen den FC Brünninghausen. Kerim Yüksel Karyagdi (62.) und Julian Trapp (90. +2) erzielten die Treffer für den FCB. Für den Oberliga-Absteiger von Spielertrainer Kevin Brümmer war es der erste Saisonsieg.

Westfalia-Trainer Knappmann hätte zumindest gerne einen Punkt mit nach Hause genommen und klagte besonders über die Chancenverwertung im ersten Durchgang. „Es war eine total unnötige Niederlage für uns. Wir hätten das Spiel zwar nicht unbedingt gewinnen müssen, aber wenn man sich den Spielverlauf ansieht, wird klar, dass wir in der ersten Halbzeit bereits zwei große Chancen hatten, die Tore sein müssen”, erklärte Knappmann. „Das müssen einfach Tore sein und wenn man mit 2:0 führt, wird es ein ganz anderes Spiel.” Den Spielverlauf zum Nachlesen gibt es hier.

Auch in Halbzeit zwei hatten die Gäste aus Herne weitere gute Möglichkeiten. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff scheiterte beispielsweise Ousmane Cisse aus der Distanz an FCB-Keeper Leon Broda. Kurz darauf erzielten jedoch die Gastgeber den ersten Treffer der Partie und legten kurz vor Schluss einen weiteren Treffer nach.

„In der zweiten Halbzeit dürfen wir uns einfach nicht so abkochen lassen. Wir haben es verpasst, die Intensität von beiden Mannschaften aus der ersten Halbzeit mitzugehen”, bilanzierte “Knappi”. „Brünninghausen hat die Zweikampfhärte nach der Halbzeit weitergeführt und wir eben nicht. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass wir das Spiel verloren haben.”

Wir haben es über 90 Minuten geschafft, sehr gut zu verteidigen und am Ende war es ein hochverdienter Sieg für uns. Kevin Brümmer

Für Brüninghausen war der Erfolg gegen Herne der erste Sieg in der laufenden Spielzeit. Mit zuvor zwei Punkten aus drei Spielen legte der Oberliga-Absteiger einen Fehlstart hin. Umso glücklicher war Spielertrainer Brümmer, dass es gegen Herne mit den ersten drei Punkten geklappt hat.

„Es stand außer Frage, dass unser Einsatz und unsere Gier irgendwann belohnt wird. Auch in den vergangenen Spielen war es so, dass nur ein paar Nuancen gefehlt haben, um zu gewinnen”, erklärte Brümmer. „Wir haben es über 90 Minuten geschafft, sehr gut zu verteidigen und am Ende war es ein hochverdienter Sieg für uns.”

Am kommenden Spieltag empfängt Westfalia Herne den Lüner SV und der FC Brünninghausen wird beim DSC Wanne-Eickel gastieren.