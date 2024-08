Der 3. Spieltag der Westfalenliga 2 geizte nicht mit Toren. Die Absteiger zeigen noch ganz unterschiedliche Gesichter.

Irgendwo zwischen Erleichterung und Ernüchterung lagen bei den Teams die Emotionen am 3. Spieltag der Westfalenliga 2. Der größte Stein dürfte wohl dabei dem DSC Wanne-Eickel vom Herzen gefallen sein. Nachdem sie mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet waren, konnte das Team von Trainer Pascal Beilfuß endlich den ersten Sieg einfahren. Und das auch noch in einem Stadt-Derby.

Die Wanne-Eickeler setzten sich bei der SpVgg Horsthausen mit 4:1 (1:1) durch. Erst in der Schlussphase schraubte der DSC das Ergebnis in die Höhe. Dort spielte Hosthausen in doppelter Unterzahl. Zunächst sah Mahmud Siala Gelb-Rot (78.), dann musste Diyar Dilek mit Rot vom Platz (87.). Xhino Kadiu (89.) und Philipp Dragicevic (90.+3) sorgten für das Endresultat.

Bei den beiden anderen Herner Teams gingen die Köpfe nach unten. Westfalia Herne musste eine 1:2 (0:1)-Niederlage beim Holzwickeder SC hinnehmen. Die erste Pleite in der noch jungen Saison.

Der SV Sodingen kam nicht über ein 1:1 gegen den TuS Erndtebrück hinaus. Das Team von Trainer Michael Wurst führte sogar lange, aber fing sich in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich.

Deutlich souveräner machten es da andere Teams. Etwa der SC Obersprockhövel, der den Aufsteiger SV Hohenlimburg mit 4:1 (2:0) besiegte. Damit steht der SCO als einziges Team mit drei Siegen aus drei Spielen an der Tabellenspitze.

Direkt dahinter lauert bereits die TSG Sprockhövel. Der Oberliga-Absteiger setzte sich beim Aufsteiger Vestia Disteln mit 5:1 (1:0) durch und meldet Ansprüche auf den direkten Wiederaufstieg an.

Die Ergebnisse des 3. Spieltags Holzwickeder SC – Westfalia Herne 2:1 (1:0) SpVgg Horsthausen – DSC Wanne-Eickel 1:4 (1:1) RSV Meinerzhagen – BSV Schüren 3:3 (2:2) Vestia Disteln – TSG Sprockhövel 1:5 (0:1) SC Obersprockhövel – SV Hohenlimburg 4:1 (2:0) Wacker Obercastrop – FC Iserlohn 0:3 (0:3) SV Sodingen – TuS Erndtebrück 1:1 (0:0) FC Brünninghausen – Lüner SV 3:3 (3:2)

Davon ist der FC Brünninghausen derzeit noch weit entfernt. Das Warten auf den ersten Saison-Sieg geht beim FCB weiter. Gegen den Lüner SV sah es lange so aus, als würde es endlich funktionieren. Aber Bekem Saglam glich für Lünen noch zum 3:3-Endstand aus (80.).

Wacker Obercastrop ist ebenfalls noch ohne Sieg und steht nach dem 0:3 gegen den FC Iserlohn nun sogar auf dem letzten Tabellenplatz. Schon zur Halbzeit hatte Iserlohn den Endstand herausgeschossen.

Den Spieltag rundete das torreiche Unentschieden zwischen dem RSV Meinerzhagen und dem BSV Schüren ab. Sie trennten sich mit 3:3 (2:2).