Das ist ein echter Hammer für den Bonner SC: Die Rheinlöwen untermauern ihre Aufstiegsambitionen in der Mittelrheinliga mit mächtig Regionalliga-Erfahrung.

Hamza Salman kehrt dem 1. FC Düren den Rücken und wird künftig für den Bonner SC in der Mittelrheinliga auflaufen. Das gaben die Rheinlöwen am Dienstagmittag bekannt. Für den 26-Jährigen ist es eine Heimkehr.

"Wenn ein Spieler wie Hamza Salman auf dem Markt ist und nur 5 Minuten Gehweg vom Sportpark Nord wohnt, liegt es doch auf der Hand, diesen Spieler zu holen. Mit dieser Verpflichtung haben wir für unsere Offensive eine weitere Option dazugewinnen können. Er ist dort variabel einsetzbar und kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Sturmzentrum agieren. Als gebürtiger Bonner passt er zudem perfekt in unser Anforderungsprofil", sagte Sportdirektor Daniel Zillken.

Für die Bonner wird Salman eine echte Verstärkung sein, allein schon mit seiner Erfahrung. Für den TV Herkenrath, den Bonner SC, Fortuna Köln, den SV Rödinghausen und den 1. FC Düren bringt er es auf 156 Einsätze in der Regionalliga West (28 Tore, 17 Vorlagen). Ausgebildet wurde er bei Bayer 04 Leverkusen, für die er auch in der U17- und U19-Bundesliga unterwegs war.

"Ausschlaggebend für die Rückkehr in meine Heimatstadt waren in erster Linie die sehr guten Gespräche mit Daniel Zillken und Cheftrainer Sascha Glatzel, mit deren Plänen und Vorstellungen vom Fußball ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann", sagte Salman selbst zu seiner neuen Aufgabe.

Der 26-jährige gebürtige Bonner kommt pünktlich zum Mittelrheinliga-Start beim VfL Vichttal am Sonntag, 25. August, 15:30 Uhr am Sportpark Nord an. Es ist gleich ein Topspiel, treffen doch zwei Mannschaften aus der Top-fünf des Vorjahres - genauer gesagt Platz zwei und drei - aufeinander.

Die Saisonvorbereitung lief für die Bonner passabel, sprang doch unter anderem ein 1:1 gegen das Regionalliga-West-Top-Team MSV Duisburg heraus. Richtig ernst wurde es erstmals am vergangenen Sonntag im Kreispokal, wo der Kreisliga-A-Vertreter SV Ennert letztlich chancenlos war und Bonn mit 0:7 unterlag.