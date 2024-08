Westfalia Herne: Nach 4:1 - Knappmann stellt erneut klar: "Wir wollen aufsteigen"

Westfalia Herne gelang der perfekt Auftakt in Liga und Pokal. Christian Knappmann zieht ein Fazit und erklärt die Ambitionen des Vereins.

Die Rückkehr von Westfalia Herne in die Westfalenliga 2 ist gelungen. Nach dem Aufstieg aus der Landesliga feierte das Team von Christian Knappmann einen starken 4:1-Sieg beim SV Sodingen.

Schon in der Woche davor gelang der Pflichtspielauftakt der Saison 2024/25 durch einen 2:1-Erfolg im Westfalenpokal beim FC Marl.

Trotz des tollen Saisonstarts sieht Trainer Christian Knappmann noch Verbesserungspotenzial: „Die beiden Halbzeiten gegen Marl und Sodingen haben sich geähnelt. In beiden Spielen haben wir zu viel zugelassen. Die ersten Halbzeiten müssen wir unter der Woche besprechen. Wir brauchen von Minute eins eine andere Bindung zum Spiel.“

Trotz zweier Rückstände drehten die Herner aber beide Partien zu ihren Gunsten, was auch den 43-Jährigen freut: „In beiden Spielen so zurückzukommen, ist aber natürlich auch eine mentale und fußballerische Qualität. Da muss ich auch Daniel Dudek erwähnen, der uns in beiden Partien im Spiel hält und zwei Elfmeter pariert. Ein Spitzenteam braucht auch einen Spitzentorwart und den haben wir.“





Schon vor der Saison formulierte Knappmann klar und deutlich die Ambitionen der Westfalia. Nach dem Spiel in Sodingen konkretisierte er diese Aussagen noch einmal: „Wir wissen, welch gutes Spielermaterial wir haben und es wäre einfach unseriös vom Klassenerhalt oder den Top 8 zu reden. Wir wollen aufsteigen. Wir wissen aber auch, dass es brutal schwer wird. Es gibt so viele gute Teams, dass es kein Spaziergang wird. Aber wir sind ambitioniert und das kommunizieren wir auch mutig nach außen.“

Ein Weg zum Aufstieg könnte die neue Rolle von Christian Silaj sein. Der Offensivspieler der Herner glänzte in der Partie gegen Sodingen mit zwei Toren, eines davon dürfte es außerdem in die Auswahl zum Tor des Monats schaffen. Unwiderstehlich zog Silaj von Linksaußen nach innen und schlenzte den Ball in den rechten Winkel.

„Ich habe mit Christian unter der Woche besprochen, wo wir ihn am besten positionieren. Irgendwie ist mir dann die Eingebung gekommen, ihn auf einer Thomas Müller-Position zu bringen. Er hat ähnliche Fähigkeiten. Er erkennt Räume gut, erkennt die Situation und hat sich für den Fleiß der Tiefenläufe belohnt. Das 3:1 war natürlich genial“, erläutert Knappmann die Rolle des Mannes, der im ersten Ligaspiel quasi überall zu finden war.

Der nächste Prüfstein für die Westfalia wartet dann am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen die SpVgg Horsthausen (Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr).