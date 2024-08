Auch in der Westfalenliga 2 stand am Wochenende der Auftakt der Saison 2024/25 auf dem Plan. Westfalia Herne bekam es zum Auftakt im Derby mit dem SV Sodingen zu tun und gewann 4:1.

Christian Knappmann und Westfalia Herne sind erfolgreich in die Spielzeit 2024/25 der Westfalenliga 2 gestartet. Im Derby beim SV Sodingen hieß es am Ende 4:1.

Dabei startete die Saison gar nicht nach Plan. Schon nach drei Minuten ging Sodingen durch Julian Johannes Stöcker in Führung. Aber Herne konterte nach neun Minuten ebenfalls per Kopf durch Marcus Piossek.

Besonders mit diesem Gegentor zeigte sich Heim-Coach Michael Wurst unzufrieden: „Wir gehen früh in Führung. Dann kommt für den Trainer der Worst Case. Wir haben den Jungs gesagt, wie die Standards gespielt werden und kassieren trotzdem den schnellen Ausgleich. Das ist bitter.“

Weiter erklärt der Trainer: „Danach war das Spiel offen. Beim 1:2 haben wir den Gegner eingeladen. Kurz vor der Pause kriegen wir dann noch das 1:3 durch das Tor des Monats (Anm. d. Red.: doppelter Torschütze Christian Silaj). Ich hatte in der Halbzeit das Gefühl, dass wir körperlich noch mehr zu bieten haben als Herne. Der Elfmeter war dann noch einmal die Chance, aber leider verschießen wir diesen. Das Ergebnis ist sicherlich ein, zwei Tore zu hoch.“

SV Sodingen: Kilic - Candag, Flaczek, Felber, Vasic (77. Friesen) - Stöcker, Gökdemir, Kaminski, Matuszak (59. Sosa) - Herrmann, Aweimer Kilic - Candag, Flaczek, Felber, Vasic (77. Friesen) - Stöcker, Gökdemir, Kaminski, Matuszak (59. Sosa) - Herrmann, Aweimer Westfalia Herne: Dudek - Bouachria, Piossek, Brüggemann (87. Cetin), Agita (74. Monno) - Shigeno, Regäsel, Gllogjani (91. Blank), Cisse, Silaj (81. Tome) - Al-Hazaimeh (59. Berberoglu) Tore: 1:0 Stöcker (3.), 1:1 Piossek (9.), 1:2 Silaj (30.), 1:3 Silaj (42.), 1:4 Gllogjani (90.) Schiedsrichter: Arnoush Araghi Zuschauer: 250

Auf der anderen Seite freute sich Christian Knappmann über einen mehr als gelungenen Liga-Auftakt: „Vom Ergebnis her bin ich zufrieden. Wir waren in der ersten Halbzeit aber nicht so viel besser, dass wir es verdient hatten, mit 2:0 zu führen. Wir waren mit Ball oft sehr schlampig. In der Halbzeit haben wir mit dem Ziel umgestellt, das Ergebnis zu verwalten. Insgesamt ist es ein verdienter Sieg.“

Als Belohnung des erfolgreichen Starts bekommt das Team in der kommenden Woche einen extra freien Tag, bevor es am Sonntag, 18. August, gegen die SpVgg Horsthausen um die nächsten drei Zähler geht: „Wir trainieren eigentlich auch am Samstag. Die Prämie ist jetzt, dass die Jungs den Samstag frei haben. Da freuen sie sich wie Osterhasen und haben es sich auch verdient.“

Sodingen hingegen wird unter der Woche umso härter trainieren, um gegen den DSC Wanne-Eickel eine Reaktion zu zeigen (Samstag, 17. August, 16 Uhr), wie Wurst erläutert: „Am Ende nehmen wir die Niederlage jetzt. Die Jungs ziehen alle super mit und haben Bock auf Fußball. Natürlich ist das ein Schlag in den Nacken. Wir werden sehen, wie die Jungs in den nächsten Wochen zusammenhalten. In der letzten Saison haben wir bis zum Ende gegen den Abstieg gespielt, inzwischen sind wir deutlich weiter. Und an den letzten Stellschrauben drehen wir jetzt noch und wollen es nächste Woche in Wanne besser machen.“