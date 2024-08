Für Westfalia-Herne-Coach Christian Knappmann ist die Situation klar. Der Trainer will mit dem Verein zurück in die Oberliga.

Die Vorbereitung neigt sich dem Ende zu. Westfalia Herne startet bereits am Sonntag, dem 4. August in das erste Pflichtspiel der kommenden Saison. Im Westfalenpokal wartet der Landesliga-Aufsteiger FC Marl.

Eine Woche später geht es dann mit dem Westfalenliga-Auftakt gegen den SV Sodingen weiter. Der Westfalia-Trainer Christian Knappmann zeigt sich mit der absolvierten Vorbereitung zufrieden: "Die Vorbereitung verlief auf allen Ebenen sehr gut. Der Großteil der Mannschaft ist total im Soll."

Zum ersten Pflichtspiel gegen Marl steht dem 43-jährigen Trainer fast die komplette Mannschaft zur Verfügung. Nur der Neuzugang Bernard Gllogjani fehlt. Der Stürmer hat eine Reizung im Knie.

Westfalia Herne will zurück in die Oberliga. Wir sind ambitioniert und arbeiten sicherlich härter als die meisten in der Westfalenliga. Christian Knappmann

Marl und Sodingen nahmen beide am Kranger-Cirmes-Cup teil. Der Herne-Coach ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und beobachtete beide Gegner während des Vorbereitungs-Turniers.

"Marl ist ein anspruchsvoller Gegner. Es ist eine klare Handschrift des Trainers zu erkennen. Wir müssen die Aufgabe definitiv ernst nehmen und hundert Prozent geben. Während des Cranger-Kirmes-Cups hat man gesehen, dass sie höherklassigen Gegnern weh tun können. Im Pokal ist alles möglich, dennoch sind wir gut vorbereitet" erklärt der Übungsleiter.

Über den SV Sodingen, der im Finale am DSC Wanne-Eickel scheiterte (1:3) sagt Knappmann: "Ich sehe Sodingen unter den ersten acht Mannschaften dieses Jahr. Sie haben ihre Abgänge gut kompensiert und konnten sich stark verstärken. Es wird ein klasse Derby. Am Ende wird es entscheidend sein, welche Mannschaft mehr Emotionen auf den Platz kriegt."

Trainer Knappmann will den Aufstieg

Herne konnte das letzte Mal in der Saison 21/22 Oberliga-Luft schnuppern. Trotz der starken Konkurrenz soll es wieder in die fünfthöchste Spielklasse zurückgehen.

"Zum Start in die neue Saison haben wir zwei dicke Bretter zu bohren. Trotzdem braucht es keine falsche Bescheidenheit. Westfalia Herne will zurück in die Oberliga. Wir sind ambitioniert und arbeiten sicherlich härter als die meisten in der Westfalenliga", betont Knappmann.

Der Coach ergänzt: "Der Kader hat eine überdurchschnittliche Qualität. Jetzt liegt es an dem Trainerteam, die Qualität auf den Rasen zu bringen. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenstellung der Mannschaft."