Die ersten Entscheidungen sind beim Cranger-Kirmes-Cup gefallen. Wer die letzten Halbfinal-Tickets löst, entscheidet sich heute.

Der Cranger-Kirmes-Cup geht so langsam in seine heiße Phase. Das Traditionsturnier des SV Sodingen steht heute (21. Juli) vor seinen letzten beiden Gruppenspielen. Danach werden in den beiden Halbfinals in der kommenden Woche die Final-Teilnehmer ausgespielt.

Noch sind aber einige Fragen offen. Zwei Halbfinal-Teilnehmer werden heute noch gesucht. In der Gruppe A mit den Teams aus Herne und Wanne-Eickel herrscht seit Samstag (20. Juli) Klarheit. Der DSC Wanne-Eickel und der SV Sodingen werden in die Vorschlussrunde einziehen. Allerdings werden die beiden Westfalenligisten heute ab 15 Uhr noch den Gruppensieger unter sich ausspielen.

Der DSC hat mit sechs Punkten zwei mehr auf dem Konto als der SV Sodingen. Die beiden Landesligisten SV Wanne 11 und die Sportfreunde Wanne-Eickel sind schon ausgeschieden. Zum Abschluss konnten sich die Elfer gestern mit 5:3 im Wanner Derby durchsetzen.

In der Gruppe B, mit den Teams von außerhalb der Herner Stadtgrenze, fallen heute auch noch die letzten Entscheidungen. Eine steht seit gestern fest. Titelverteidiger SpVgg Erkenschwick und der FC Marl trennten sich mit 2:2 und stehen damit beide bei vier Punkten. Damit ist das Aus für Erkenschwick besiegelt.

Denn heute treffen ab 17 Uhr noch der SC Obersprockhövel und Vestia Disteln aufeinander, die jeweils bei drei Punkten stehen. Da der SCO das bessere Torverhältnis als die Schwicker aufweisen kann, würde schon ein Unentschieden reichen, um diese von Platz zwei zu verdrängen. Sicher ist, dass der Gewinner dieses Duells ins Halbfinale einzieht.

Finale steigt am kommenden Sonntag

Die Halbfinal-Spiele finden am kommenden Donnerstag (25. Juli, 19 Uhr) und am Freitag (26. Juli, 19 Uhr) statt. Das Spiel um Platz drei und das Finale steigen dann am kommenden Sonntag (28. Juli). Anpfiff für das Endspiel ist 17 Uhr, das kleine Finale beginnt bereits um 15 Uhr.