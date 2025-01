Gänsehautmoment vor dem Spitzenspiel zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen! Die MSV-Fans zeigten eine Ganzstadion-Choreografie.

Wahnsinnsstimmung in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg! Bereits vor dem Anpfiff des Spitzenspiels zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen (LIVE im RS-Ticker) sorgten die Heim-Fans für einen Gänsehautmoment.

Wer dem Riesenstau bei der Anfahrt trotzte und es rechtzeitig ins Stadion geschafft hatte, wurde Zeuge einer tollen Choreografie der MSV-Anhänger. Zum ersten Mal bebte das Stadion aber bereits zuvor beim Verlesen der Zuschauerzahl: Mit 27.117 Besuchern ist das Derby der Meidericher gegen Rot-Weiß Oberhausen seit Tagen ausverkauft gewesen. Als diese Zahl bekanntgegeben wurde, brandete riesiger Jubel auf. Keine Frage: Der MSV ist wieder in!

Mehr ging leider nicht, weil aus Sicherheitsgründen der Oberrang und die angrenzenden Blöcke zu den mitgereisten 3.000 Anhängern von Rot-Weiß Oberhausen freigehalten wurden.

Normalerweise passen 31.502 Zuschauer in die MSV-Arena. Die Differenz wurde als Online-Tickets zum Preis von fünf Euro verkauft. Die Käufer erhielten dafür einen Zugang zum Livestream des Knaller-Spiels.

Nach der Verkündung ging es kur vor dem Anstoß mit einer Choreografie über das ganze Stadion weiter. Die Ultragruppen hatten dazu vor dem Spiel auf allen Sitzplätzen außer dem Gästebereich weiße oder blaue Folien mit entsprechenden Hinweisen hinterlegt. Im Oberrang ergab sich so die Abkürzung "MSV". Dazu hielten die Ultras in der Fankurve Transparente in die Höhe, die zusammen den Slogan "Der Wahnsinn von der Wedau" ergaben. Direkt hinter dem Tor gab es ein weiteres Transparent mit Zebras, dem Wappentier des MSV Duisburg.

Dazu sang das gesamte Stadion das Vereinslied, die MSV-Hymne, und sorgte für eine fantastische Atmosphäre. Man darf gespannt sein, was sich diese Fans im Aufstiegsfall einfallen lassen würden. Denn diese Choreografie zu toppen, dürfte schwierig werden. Mit Regionalliga hatte das wenig zu tun. Das war bundesligareif!