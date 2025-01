Der FC Gütersloh startet gegen den KFC Uerdingen in die Rückrunde der Regionalliga West. Das denkt Trainer Julian Hesse über den Gegner.

Bereits am Freitag (31. Januar) trifft der FC Gütersloh in der Regionalliga West auf den KFC Uerdingen. Während die Krefelder beim 2:2 gegen die zweite Mannschaft von Schalke 04 schon ein Pflichtspiel absolvierten, fiel das Spiel von Gütersloh gegen die Sportfreunde Lotte aus.

Jetzt aber soll der Ball auch in Gütersloh rollen. Dort gab es in der Winterpause überhaupt keine Kader-Veränderungen, allerdings eine Vertragsverlängerung des Trainers. Julian Hesse hat den Vertrag bis 2027 verlängert. Als Zielsetzung gab er an, den Verein bis dahin weiter in der Regionalliga etablieren zu wollen, ein Schielen in Richtung Aufstieg „kommt da zu früh“.

Die Vorbereitung verlief laut Hesse ordentlich. „Wir haben einen relativ guten Eindruck. Die Jungs haben fleißig gearbeitet, wir hatten wenige verletzte Spieler. Die Ergebnisse haben auch gepasst, allerdings möchte ich das nicht überbewerten. Der Unterschied zwischen Regional- und Oberliga ist dann doch recht groß.“ Für das Spiel gegen den KFC hat Hesse daher „fast alle Spieler an Bord“.

So gewann der FC Gütersloh die Testspiele gegen Rot Weiss Ahlen (5:0) und die U21 des VfL Bochum (2:0). Beide Gegner spielen in der Oberliga Westfalen. Jetzt wartet der Ernstfall auf Gütersloh, wenn es gegen den KFC geht.

Trotz der Situation um Uerdingen – Hesse warnt vor Gegner

Ob ein Nachteil durch die Tatsache entsteht, dass man im Gegensatz zum Gegner noch kein Pflichtspiel absolviert hat, kann Hesse nicht beantworten, merkt aber lachend an: „Das weiß ich nicht, das kann ich nach dem Spiel sicher besser beantworten.“

Beim KFC bestimmen meist Schlagzeilen, die nichts mit dem Geschehen auf dem Rasen zu tun haben, den Alltag. „Das bekommen wir natürlich mit“, berichtet der FCG-Trainer. Eine andere Art der Vorbereitung gab es aber auch für diesen Gegner nicht.

Sie haben eine richtige Wagenburg-Mentalität entwickelt: Wir gegen alle anderen. Julian Hesse

„Nein, wir bereiten uns vor wie auf jeden anderen Gegner auch. Wir haben eine Videoanalyse gemacht. Wir wissen um die Situation in Uerdingen. Dort zieht die Mannschaft ihre Energie aus den Umständen“, weiß Hesse. „Sie haben eine richtige Wagenburg-Mentalität entwickelt, 'wir gegen alle anderen.' Wir wissen, dass Uerdingen ein wildes Spiel liebt. Gegen sie wird es viele lange Bälle und Kämpfe um den zweiten Ball geben.“

Das Spiel zwischen dem FC Gütersloh und dem KFC Uerdingen wird am Freitag (31. Januar) um 19:30 Uhr angepfiffen. Ausgrabungsort ist das Ohlendorf-Stadion.