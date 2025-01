Auch in der Regionalliga wird die Transferperiode genutzt, um Spieler zu verpflichten oder Trainer längerfristig zu binden.

Der FC Gütersloh setzt in der Regionalliga West auf Kontinuität. In der Winterpause wurde nun der Vertrag mit Trainer Julian Hesse bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

"Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung. Uns war es wichtig, mit Julian möglichst frühzeitig zu verlängern, um auf eine der wichtigsten Positionen Planungssicherheit zu haben. Julian und sein Trainerteam machen eine tolle Arbeit. Sie arbeiten sehr akribisch, sind äußerst ehrgeizig und mit Herz bei der Sache“, begründet Sportchef Rob Reekers.

Der Gelobte, der schon seit sechs Jahren in Gütersloh ist, freut sich über das Vertrauen: "Der FCG ist nach wie vor mein Herzensverein. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir unglaublich vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir haben im Trainerteam und mit Rob eine gestärkte Beziehung, weil wir gemeinsam auch schon schwierige Phasen überstanden haben.“

Eintracht Hohkeppel: Neuzugang aus der 3. Liga

Während man sich beim FC Gütersloh darüber freut, dass der Trainer bleibt, freut man sich bei Aufsteiger Eintracht Hohkeppel über den jüngsten Transfer.

Denn Ayman Aourir verstärkt den Abstiegskandidaten. Der offensive Mittelfeldspieler kommt aus der 3. Liga von Alemannia Aachen. Hohkeppels Sportdirektor Kevin Theisen und Teammanager Mehmet Dogan erklären: "Ayman war einer unserer Wunschspieler. Schon beim ersten Treffen hat er uns deutlich signalisiert, dass er mit viel Motivation und Begeisterung die Aufgabe in Hohkeppel annehmen möchte. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Einstellung und seinem Talent eine wertvolle Verstärkung für uns sein wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und sind gespannt darauf, was er bei uns leisten wird.“

Aourir kam zuletzt in Aachen nur auf wenig Spielzeit. In der Hinrunde der 3. Liga kam der 20-Jährige nur auf zwei Einsätze und zu einer Partie im Mittelrheinpokal. Seit seinem 14. Lebensjahr spielte der Mittelfeldmann bei Bayer Leverkusen, wo er auch einen Profivertrag erhielt. Doch aufgrund zu weniger Einsätze zog es ihn nach Aachen, nun versucht er in der Regionalliga einen Neustart.