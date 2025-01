Am Freitagabend treffen der MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen im Regionalliga-Derby aufeinander. Die Polizei hofft auf einen friedlichen Abend.

Die Vorfreude auf das Derby in der Regionalliga West steigt, am Freitagabend empfängt Spitzenreiter MSV Duisburg den Tabellenzweiten Rot-Weiß Oberhausen (19.30 Uhr, RS-Liveticker). Mit über 27.000 Fans ist das Schauinslandreisen-Stadion ausverkauft.

"Friedliche, fußballorientierte Fans sind jederzeit von Herzen willkommen in Duisburg", schreibt die Polizei zuvor in ihrem Fanbrief. "Wir wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise, ein sportliches und faires Fußballspiel und einen angenehmen Aufenthalt in Duisburg."

Das Stadion öffnet am Freitag bereits um 17.30 Uhr. Es wird um eine frühzeitige Anreise gebeten. "Sofern ihr könnt, nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel der DVG, organisiert euch in Fahrgemeinschaften oder schwingt euch nach Möglichkeit aufs Fahrrad oder kommt zu Fuß", schreibt der MSV an alle Zuschauer gerichtet.

Da die Polizei das Duell als Hochrisikospiel eingestuft hat, gilt rund um die Partie und das Stadion ein Glas-Verbot: von Freitag ab 15 Uhr bis um 3 Uhr in der Nacht auf Samstag ist das Mitführen und Nutzen von Glasflaschen nicht erlaubt.

Wichtig außerdem für die Anhänger, die aus Oberhausen kommen: Aufgrund der Einstufung als Hochrisikospiel herrscht im Gästebereich am Freitagabend ein Alkoholverbot. Zusätzlich sind größere Rucksäcke und Taschen nicht zur Mitnahme ins Stadion berechtigt.

Vor Ort gibt es dafür keine Aufbewahrungsmöglichkeit. RWO-Anhänger sollten zudem bedenken, dass im Gästeblock ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden kann. Die Oberhausener können das Stadion nur über den Eingang Süd-Ost betreten. Die Duisburger Polizei appelliert an die anreisenden Fans: "Wir möchten Sie bitten, frühzeitig anzureisen. Wir bitten Sie daher nachdrücklich, sich zügig zum Gästeeingang zu begeben und die Einlasskontrollen zu passieren! Meiden Sie Gedrängesituationen!"