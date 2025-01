Der MSV Duisburg hat eine Aktion rund um das Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen gestartet. Fans können das Spiel im Stream sehen und etwas für den guten Zweck tun.

Bei Türkspor Dortmund startet der MSV Duisburg an diesem Sonntag in die Regionalliga-Restrunde (ab 14 Uhr im RS-Liveticker). Gespielt wird im Ischelandstadion in Hagen - unter vermutlich widrigen Bedingungen.

Anders wird das beim ersten Heimspiel des Jahres aussehen. Wenn am Freitagabend (19.30 Uhr, RS-Liveticker) Rot-Weiß Oberhausen zum Derby in Duisburg gastiert, wird das MSV-Stadion ausverkauft sein. 27.000 Zuschauer sind dabei, aus Sicherheitsgründen dürfen 4057 Plätze nicht besetzt werden.

Nun haben die Zebras eine Aktion gestartet, mit der sie die Arena ganz voll machen wollen - symbolisch. So bietet der Verein in seinem Onlineshop 4057 sogenannte #MSVereint-Tickets an.

Fans haben die Möglichkeit, sich einen virtuellen Platz auf der Südtribüne zu auszusuchen. Wer die Gebühr in Höhe von fünf Euro bezahlt, der erhält ein symbolisches Ticket und einen Gutschein, um die Partie live im Stream von Leagues zu verfolgen. Das ist der neue Kooperationspartner des Verbandes, bei dem ab jetzt alle Spiele der restlichen Regionalliga-Saison zu sehen sind.

Darüber hinaus unterstützen Käufer der symbolischen Tickets einen guten Zweck. Alle Einnahmen fließen laut MSV-Angaben in einen großen Spendentopf. Damit werden kostenfreie Besuche von Heimspielen ermöglicht, für Schulen und andere soziale Einrichtungen. "Vereint ermöglichen wir vielen weiteren Menschen, die es mit Duisburg halten oder das künftig werden, dass sie sich ein Spiel wirklich live vor Ort ansehen können", erklärt der MSV.

Schon seit Sommer 2024 engagiert sich der MSV gemeinsam mit Kooperationspartnern wie Brotzeit e.V. in dieser Sache. Zudem stellen Sponsoren weitere 10.000 Euro für die Ticket-Aktion zur Verfügung. "Gemeinsam wollen wir einen symbolischen Rekord aufstellen, der unseren Zusammenhalt zeigt - denn: Vereint sind wir viele!", heißt es vom Verein.