Fortuna Köln ist mit einem Dämpfer in die Restrunde der Regionalliga West gestartet. Platz zwei ist vorerst weg.

Enttäuschung bei Fortuna Köln. Der bis dato ärgste Verfolger des MSV Duisburg musste nach einem 1:1-Unentschieden gegen Vorjahres-Vize 1. FC Bocholt die Position des Tabellenzweiten übergeben.

Rot-Weiß Oberhausen steht jetzt hinter dem MSV Duisburg und reist am Freitag (31. Januar, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Derby an die Wedau. Dann werden auch die Fortunen den Kleeblättern die Daumen drücken, um die Liga wieder etwas spannender zu machen.

Spannend macht es am Samstag (25. Januar) auch Fortuna-Profi Barne Pernot. Der Innenverteidiger traf binnen von sechs Minuten zweimal ins Netz - einmal ins eigene und dann in das der Bocholter.

Zuvor hatte Marvin Lorch nach 43 Minuten die Bocholter Führung vergeben. Der Offensivspieler scheiterte mit einem Foulelfmeter an Fortuna-Torwart Felix Buer. Eine Situation, die Bocholts Trainer Sunay Acar am Ende doch etwas ärgerte. Denn seine Mannschaft legte vor rund 2000 Fans im Südstadion eine guten Auftritt hin.

"Wir haben nicht viel zugelassen und ein gutes Spiel gemacht. Leider haben wir uns beim Elfmeter wieder nicht belohnt. Von der Mentalität, von der Ordnung und Zweikampfführung haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht", bilanzierte Acar.

Für den 1. FC Bocholt geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel weiter. Gegner am Samstag (1. Februar, 14 Uhr) am Hünting ist dann der SC Wiedenbrück. Für Fortuna geht es am selben Tag zum rheinländischen Derby zum 1. FC Düren.

Die Statistik zum Spiel

SC Fortuna Köln: Buer, Ernst, Pernot, Fünger, Eze, Batarilo (77. Sarpei), Mittelstädt (77. Breitfelder), Budimbu, Matter (60. Biada), Stanilewicz, Afamefuna

1. FC Bocholt: Fox, Riedel, Assibey-Mensah, Aydogan (83., Gösweiner), Euschen (77. Holldack), Adamski, Akritidis (90.+3, Hirschberger), Lorch (83. Mesic), Amedick, Janssen, Dörfler

Schiedsrichter: Alexander Ernst

Tore: 0:1 Pernot (63., Eigentor), 1:1 Pernot (69.)

Zuschauer: 1893

Besonderes Vorkommnis: Lorch (1. FC Bocholt) scheitert mit Foulelfmeter Buer (43.)