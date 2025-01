Der KFC Uerdingen konterte ein 0:2 durch einen Doppelschlag. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Beide Trainer zeigten sich nach Abpfiff angespannt.

Zum 19. Spieltag der Regionalliga West empfing der KFC Uerdingen die Zweitvertretung von Schalke 04. Der KFC glich einen 0:2-Rückstand noch aus. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 2:2.

Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens und ausstehender Gehaltszahlungen gibt es im Spielbetrieb des KFC momentan drei Gruppen. Wie Trainer René Lewejohann vor der Partie bekannt gab, gibt es eine Gruppe, die weiterhin normal am Trainingsbetrieb teilnimmt. Zudem eine Gruppe, die mit offiziellem Grund verletzungsbedingt oder krank fehlt. Und eben eine Gruppe, die aufgrund ausstehender Gehaltszahlungen das Training boykottiert.

Lewejohann war sich trotzdem sicher: "Wir werden aber trotzdem eine ordentliche Elf stellen können. Es gilt jetzt gerade aktuell wieder zu zeigen, dass wir versuchen, alles auszublenden. Das wiederhole ich immer wieder. Inwiefern uns das gelingt, werden wir dann auf dem Rasen sehen."

Und diese Elf, die Lewejohann aufstellte, gab von Anfang an alles für den KFC. Auf tiefem Rasen waren von beiden Mannschaften lange Spielzüge oder technische Feinheiten nicht zu sehen. Doch kämpferisch zeigte sich das Team, immer wieder angestachelt von den Fans und dem Trainer, von seiner besten Seite – inklusive Zweikampfhärte, Grätschen und Teamgeist.

Was muss noch alles passieren, damit hier endlich alle wach werden? René Lewejohann

Der KFC-Cheftrainer wollte nach dem Abpfiff nicht über die Leistung seiner Mannschaft äußern: "Ich will gar nicht auf das Spiel eingehen, dafür ist zu viel um uns herum passiert. Das Einzige, was ich sage: Was muss noch alles passieren, damit hier endlich alle wach werden?"

Schalke II verpasste es, nach dem letzten Sieg gegen Wiedenbrück eine Serie zu starten und bleibt somit tief im Tabellenkeller stecken. Mit 15 Punkten aus 19 Spielen steht die Zweitvertretung von Schalke auf dem 16. Tabellenplatz, kann aber noch von Wiedenbrück überholt werden.





Aufgrund des hergegebenen Dreiers zeigte sich Trainer Jakob Fimpel nach dem Abpfiff enttäuscht. "Aktuell überwiegt die Enttäuschung für uns. Es sind zwei verlorene Punkte für uns. Wir sind selber schuld. Wir können zwar über Szenen reden, die strittig waren, aber am Ende sind wir selber schuld, dass wir das Spiel nicht erledigt haben."

Vor allem kritisierte er, dass seine Mannschaft nicht eine der vielen Chancen auf ein 3:0 oder sogar 4:0 nutzte: "Mehrfach hatten wir die Chance auf das dritte Tor. Wir hatten Uerdingen schon mehrfach am Rande der Niederlage und machen das Spiel am Ende selber auf. Deswegen zwei verlorene Punkte – selber schuld. Weiter machen."