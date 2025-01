In der Regionalliga wird es vor allem im Abstiegskampf sehr spannend. Zudem stellt sich die Frage, was mit dem KFC Uerdingen und RWE passiert.

An diesem Wochenende startet die Regionalliga West in die Restrunde. Zumindest in Teilen, denn die Partie des FC Gütersloh gegen die SF Lotte wurde bereits abgesagt, auch andere Spiele wackeln.

Wir starten mit einer Übersicht in das Regionalliga-Jahr 2025, was in Sachen Auf- und Abstieg passiert. An der Spitze ist es relativ einfach, da der Meister der West-Staffel nicht mehr in die Relegation muss.

Wer Erster wird, der steigt auf, wenn er die Lizenz für die 3. Liga erhält. Aktuell wäre das der MSV Duisburg, der große Favorit auf den Aufstieg.

Am Ende der Tabelle steigen drei Vereine sportlich ab. Aktuell wären das Türkspor Dortmund, der Aufsteiger liegt abgeschlagen auf dem letzten Rang, Schalke II und der SC Wiedenbrück.

Eintracht Hohkeppel auf Platz 15 müsste darauf hoffen, dass kein Westverein aus der 3. Liga absteigt. Denn nur dann reicht der viertletzte Platz aus, um die Klasse zu halten. Momentan steht Rot-Weiss Essen auf einem Abstiegsplatz in Liga drei, was bedeuten würde, dass Hohkeppel runtermüsste.

Insgesamt gibt es mit RWE, Arminia Bielefeld, Viktoria Köln, dem BVB II, dem SC Verl und Alemannia Aachen sechs Klubs, die bei einem Abstieg in die Regionalliga West müssten. Wobei fünf Vereine nach 20 Spieltagen gesichert scheinen.

Was für die Regionalliga auch spannend bleibt: Wie geht es mit dem KFC Uerdingen weiter? Klar ist nur: Der KFC möchte sich aus Sparmaßnahmen von vielen Spielern trennen, sodass der Kader ausgedünnt in die Restrunde gehen könnte. Sollte die Insolvenz eröffnet werden, was sich in Kürze entscheiden soll, würde es gleich einen Abzug von neun Punkten geben. Damit würde der KFC mit elf Punkten auf Rang 17 rutschen.

Sollte die Insolvenz eröffnet werden und mangels Masse keine Rettung möglich sein, würde der KFC die Saison auch nicht beenden können und sowieso absteigen.

Dann würden nur noch zwei Absteiger gesucht - oder drei, sollte ein Drittligist aus dem Westen absteigen. In der Summe steigen vier Klubs in die Regionalliga auf. Der Meister vom Niederrhein (aktuell Schonnebeck), der Meister vom Mittelrhein (aktuell der Bonner SC) und aus der Oberliga Westfalen die beiden Teams auf Platz eins und zwei (aktuell der VfL Bochum II und der ASC Dortmund).