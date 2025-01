Rot-Weiß Oberhausen plant schon fleißig die nächste Saison 2025/2026. Und es gibt wieder eine gute Nachricht: Die Nummer eins bleibt ein Kleeblatt.

Rot-Weiß Oberhausen kann mit Kevin Kratzsch die nächste Vertragsverlängerung verkünden. Der Torhüter verlängert seinen auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2027.

Kratzsch wechselte zur Saison 2023/2024 vom SV Straelen an die Lindnerstraße. Nach drei Pflichtspieleinsätzen in der abgelaufenen Saison avancierte der 22-Jährige unter Cheftrainer Sebastian Gunkel zum Stammtorwart und verdrängte Robin Benz im RWO-Kasten. In Liga und Pokal stand Kratzsch in dieser Spielzeit in bisher 21 Partien im Tor und behielt dabei achtmal eine weiße Weste.

"Kevins Entwicklung, woran auch Torwarttrainer Daniel Davari maßgeblich beteiligt ist, ist sehr positiv. Mit zunehmender Spielzeit konnte er sich weiter festigen und für uns war schnell klar, dass wir die nächsten Schritte unbedingt zusammen gehen wollen. Daher sind wir sehr glücklich über die Verlängerung, um die angeschobene, neue Ausrichtung des Vereins weiter vorantreiben zu können", sagt Sportchef Dennis Lichtenwimmer zur Entwicklung der Nummer eins von Rot-Weiß Oberhausen.

"Ich freue mich sehr, dass der Verein schon früh in der Saison auf mich zugekommen ist und wir uns schnell auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten. In der Mannschaft steckt noch sehr viel Potenzial und ich möchte gemeinsam mit den Jungs voll angreifen – sowohl in dieser als auch in der kommenden Saison", sagt Kratzsch, dem nach RevierSport-Informationen einige Anfragen von diversen Vierligisten vorlagen.

RWO: 8 Spielerverträge und Trainerteam-Kontrakte für neue Saison fix

Kratzsch ist nach Pierre Fassnacht, Simon Ludwig, Nico Klaß, Eric Gueye, Moritz Stoppelkamp, Phil Sieben und Elias Demirarslan der achte Spieler, der aus dem aktuellen RWO-Kader, einen Vertrag über die laufende Saison hinaus besitzt. Kratzsch hat ein Arbeitspapier bis 2027 und Klaß bis 2028 in der Tasche. Alle weiteren genannten Akteure besitzen RWO-Kontrakte bis zum 30. Juni 2026. Das gilt auch für das komplette Trainerteam um Erfolgscoach Gunkel.