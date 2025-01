Rot-Weiß Oberhausen hat ein Testspiel gegen die U21 des VfL Bochum verloren. 0:1 lautete der Endstand.

Nach achtbaren Testspiel-Resultaten gegen Bayer Leverkusen (0:2) und Waldhof Mannheim (0:0) hat Rot-Weiß Oberhausen am Mittwochnachmittag eine Niederlage gegen die Oberliga-Mannschaft des VfL Bochum kassiert. 0:1 lautete der Endstand auf dem Gelände des Bochumer Nachwuchsleistungszentrums.

Bei nebeligen Bedingungen sorgten beide Teams für eine muntere Anfangsphase. Als sich das Spiel gerade ein wenig beruhigt hatte, zappelte der Ball im Netz. Lennart Koerdt brachte Bochum in Führung.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler mit Profivertrag beförderte den Ball ins Tor, nachdem die Gäste einen Angriff des VfL nicht klären konnten. Das 1:0 war zugleich der Pausenstand. Kurz bevor der Schiedsrichter zur Halbzeit pfiff, musste RWO einen zweiten Rückschlag verkraften.

Kapitän Nico Klaß verletzte sich. Für den Defensivspieler ging es nicht weiter, er wurde durch Ilias El Amrani ersetzt. Ob es Klaß womöglich schwerer erwischt hat oder es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelte.

Zur zweiten Halbzeit wechselten die Trainer auf beiden Seiten durch. Bei RWO kam unter anderem Tarsis Bonga in die Partie, der seinen Vertrag neulich verlängert hatte - und sofort gefährlich wurde. Überhaupt erhöhte der Regionalligist mit zunehmender Spieldauer den Druck und setzte sich in der VfL-Hälfte fest. Das konnte das Team von Trainer Sebastian Gunkel aber nicht in den Ausgleich ummünzen. Es blieb beim 1:1.

Für RWO steht noch ein Testspiel, bevor es ernst wird. Am Samstag gastiert der TSV Steinbach aus der Südwest-Staffel an der Lindnerstraße. Eine Woche darauf wird es dann ernst, wenn der Wuppertaler SV zum Jahresauftakt der Regionalliga West in Oberhausen gastiert. Eine Woche später fordert RWO dann den MSV Duisburg im heiß erwarteten Derby an der Wedau (26. Januar).

Bei den Bochumern wird es eine Woche später wieder ernst. Der Tabellenführer der Oberliga Westfalen steigt am 2. Februar in den Pflichtspielbetrieb ein. Zum Start wartet die SpVgg Vreden im Auswärtsspiel. Zuvor stehen Testspiele gegen den FC Gütersloh (18. Januar), die Spvg. Schonnebeck (21. Januar) und den TVD Velbert (26. Januar) an.

VfL Bochum II - Rot-Weiß Oberhausen 1:0

Bochum: Rölleke - Bernsdorf, Tasic (46. Hülsenbusch), Tolba (46. Özdemir), Holtkamp (46. Dreca), Kojic (46. Kojic), Boafo (46. Erdelkamp), Koerdt, Heuser (46. Abdat), Grote, Njike Nana

Oberhausen: Benz - Demirarslan, Berisha (46. Berisha), Stoppelkamp (46. Kesim), Gueye (46. Bonga), Yalcin (46. Sieben), Klaß (43. El Amrani), Kayser (46. Hot), Ludwig (46. Ngyombo), Öztürk, Ezekwem

Tor: 1:0 Koerdt (28.)