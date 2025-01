Großer Ansturm auf die Tickets für das Regionalliga-Derby: Beim Heimspiel des MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Oberhausen winkt ein neuer Saison-Zuschauerrekord.

Die Anzeichen verdichten sich, dass der MSV Duisburg im ersten Heimspiel des neuen Jahres eine neue Zuschauer-Bestmarke aufstellen kann. Am Abend des 31. Januar (19.30 Uhr, RS-Liveticker) empfangen die Zebras Rot-Weiß Oberhausen zum Derby. Nur vier Stunden nach dem Start des Vorverkaufs am Montagmorgen waren bereits 15.133 Tickets verkauft.

"Kaum zu fassen, Zebras", schrieb der MSV in den Sozialen Medien, "nach den ersten vier Stunden des (Online-)Vorverkaufs zum Flutlicht-Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen ist die schauinsland-reisen-arena schon halb voll."

Der bisherige Saison-Rekord datiert vom ersten Spieltag. 18.058 Fans sahen einen 5:0-Sieg über Türkspor Dortmund. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis diese Marke geknackt wird - zumal die Gäste aus Oberhausen sicher mehr Zuschauer mitbringen als damals Türkspor. Der Verkauf von Stehplatz-Tickets für den Auswärtsbereich läuft seit Montag, 14 Uhr.

Der Spitzenreiter aus Duisburg kann sich in dieser Saison regelmäßig über für Viertliga-Verhältnisse außergewöhnliche Besucherzahlen freuen. Nach neun Heimspielen liegt der Schnitt bei 15.359 Zuschauern. Damit übertreffen die Meidericher sogar die Bundesligisten 1. FC Heidenheim und Holstein Kiel. Und sie schreiben deutlich bessere Zahlen als in der Abstiegssaison in der 3. Liga (12.119 Zuschauer im Schnitt).

Unter den zehn bestbesuchten Regionalliga-West-Partien der bisherigen Spielzeit finden sich neun Begegnungen des MSV. Mit Rot-Weiß Oberhausen taucht nur ein weiterer Klub in der Rangliste auf, aber auch daran haben die Duisburger einen großen Anteil. 14.000 Zuschauer, darunter etliche MSV-Fans, kamen zum Hinspiel bei RWO.

Die beachtlichen Zuschauer-Werte des MSV kann nur Alemannia Aachen toppen. Durchschnittlich 19.708 Besucher sahen in der vergangenen Saison die Heimspiele des Aufsteigers. Ebenso gehen die zehn Spiele mit den höchsten Zuschauerzahlen in der Regionalliga-West-Geschichte auf das Konto der Aachener. Um es beim Heimspiel gegen RWO in die Top-Ten zu schaffen, müssten mindestens 21.101 Zuschauer ins MSV-Stadion strömen.