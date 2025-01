Alemannia Aachen suchte zuletzt einen neuen Torhüter und ist nun fündig geworden. Er kommt per Leihe aus der Bundesliga.

In der Hinrunde teilten sich Marcel Johnen und Elias Bördner den Platz zwischen den Pfosten bei Alemannia Aachen. Doch weder Johnen, der in den ersten und letzten Wochen des Spieljahres im Tor stand, noch Bördner, der zwischenzeitlich übernahm, konnten nachhaltig überzeugen.

Daher suchte der Verein nach einer neuen Nummer eins - und ist nun in der Bundesliga fündig geworden. Die Alemannia leiht Jan Olschowsky bis zum Saisonende von Borussia Mönchengladbach aus. Der 23-Jährige ist bereits im Trainingslager im türkischen Belek angekommen und bereitet sich von nun an auf den Restrunden-Start gegen Rot-Weiss Essen am 19. Januar vor.

"Mit Jan verpflichten wir einen jungen und ambitionierten Keeper, der bereits unter den verschiedensten Bedingungen sein herausragendes Torwartspiel unter Beweis gestellt hat", freut sich Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller.

Der gebürtige Neusser absolvierte in der Saison 2022/23 sogar vier Partien in der Bundesliga und stand zum Beispiel bei einem Sieg über Borussia Dortmund im Tor. Das Gladbacher Eigengewächs kommt in erster Linie aber im Regionalliga-Team zum Einsatz. 86 Partien bestritt er in dieser Spielklasse, schon im Alter von 16 Jahren debütierte er.

Ab dem Sommer laborierte er für einige Monate an einem Innenbandriss im Knie. Mit der Leihe nach Aachen erhält er die Gelegenheit, sich in Gladbach wieder anzubieten. Eller: "Jeweils sehr früh hat er in der Regionalliga und später in der Bundesliga seinen Einstand gefeiert – das zeugt von bemerkenswertem Talent und großem Eifer. Jan kommt aus einem absolut professionellen Umfeld in Gladbach und ist mit den Profi-Strukturen bestens vertraut. Daher wird er sofort eine Verstärkung für uns sein."

Olschwosky selbst meint: "Als die Option kam, leihweise zur Alemannia zu wechseln, war für mich schnell klar, dass ich das machen will. In Aachen kann ich bei einem großen Traditionsverein mit viel Wucht in einer starken 3. Liga auf einem guten Niveau spielen. Für mich ideale Bedingungen, um in meiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen." Aus Spielen mit der Gladbacher U23 kennt er die "lautstarken Fans auf dem Tivoli" bereits.

Mit Olschowsky, Johnen, Bördner und Leroy Zeller stehen nun vier Torhüter in Aachen unter Vertrag. So bleibt abzuwarten, ob es noch zu einem Abgang kommt. Zuvor hatte die Alemannia sich mit Stürmer Niklas Castelle (SSV Ulm/Leihe) und dem Mittelfeldspieler Danilo Wiebe (vereinslos) verstärkt.