Auch in Folge der RS-Berichterstattung hat sich der Ehrenrat des KFC Uerdingen in einem Statement zu Wort gemeldet. Das jedoch ist lückenhaft und lässt einiges außen vor.

Die Ereignisse überschlagen sich beim KFC Uerdingen, wieder einmal. Nachdem RevierSport das Handeln des Ehrenrates in Frage gestellt hatte, sah sich dieser offenbar zu einem Statement genötigt. Das kam am Mittwoch, 8. Januar, in Textform auf der KFC-Webseite.

Der Inhalt? Teils erklärend, teils unvollständig, teils offiziellen Dokumenten widersprechend und teils fragenaufwerfend.

Zunächst äußerte das Gremium Verständnis für die öffentliche Wahrnehmung, dass es zu wenig unternehme, um sich für ein harmonisches Vereinsleben einzusetzen, wie es die Satzung verlangt.

"Wir möchten unmissverständlich ausdrücken, dass der Ehrenrat es sehr bedauert, dass alle Mitglieder des Vorstands in den vergangenen Wochen und Monaten öffentlich gegeneinander oder gegen andere Gremien oder Vereinsinstanzen agieren, anstatt unseren Verein in einer äußerst schwierigen Situation gemeinschaftlich zu führen."

Zudem bekamen alle Vorstände ihr Fett weg. So verurteilte der Ehrenrat:

- die 2:1-Pattsituation im Vorstand (Kahstein/Röthig)

- die Klage gegen "Radio Blau-Rot" (Kahstein/Röthig)

- die "regelmäßigen öffentlich vorgetragenen Vorwürfe und Schuldzuweisungen unseres 1. Vorsitzenden Tom Platzer gegenüber den anderen Vorstandsmitgliedern und auch dem Verwaltungsrat, für die in noch keinem uns bekannten Fall sachliche Grundlagen und/oder Beweise vorgelegt werden konnten" (Thomas Platzer)

KFC Uerdingen: Ehrenrat bestreitet RevierSport vorliegende Beweise

Die zentralen Punkte mit Blick auf das eigene Gremium werden im Folgenden aufgelistet. So schreibt der Ehrenrat mit Blick auf die Einnahmen-Überprüfung aus dem MSV-Spiel: "Die in der Presse dargestellte These, es wurden nur Beträge ab 1000 EUR geprüft, entspricht nicht der Tatsache. Es wurden alle Positionen auf den Kontoauszügen geprüft und die einzelnen Verwendungszwecke hinterfragt. Alle Positionen erwiesen sich als Zahlungen im Sinne des Vereins."

RevierSport kann sich an dieser Stelle nur wiederholen: Im offiziellen Protokoll zu dem Treffen am Dienstagabend, 3. Dezember, 2024, steht ganz klar, dass "alle Auszahlungen über 1000 Euro" geprüft worden sind. Das ist somit keine "in der Presse dargestellte These", sondern eine durch das RS vorliegende Dokument belegte Tatsache. RevierSport bleibt daher selbstverständlich bei seiner Darstellung.

Übrigens: Im Protokoll sind die Teilnehmer gleich zu Beginn aufgelistet. Dort findet sich auch: Sven Hartmann, im Namen des Ehrenrates.

Unterschrieben ist das Protokoll von dem damaligen KFC-Steuerberater Claus Röttges und Wirtschaftsprüfer Dennis Woltsche. In den sozialen Medien hatte Sven Hartmann, Vorsitzender des Ehrenrates, einen "unabhängigen Finanzprüfer", der zur Überprüfung der Geldflüsse rund um das Heimspiel gegen den MSV Duisburg eingesetzt werden sollten, angekündigt.

Indirekt ist das im Statement auch noch einmal Thema: "Als Initiatoren und Beteiligte an dem Prüfungsausschuss nach dem MSV-Duisburg-Spiel nahmen wir ebenso eindeutig zur Kenntnis, dass sämtliche der aufgestellten öffentlichen Behauptungen, in denen es um fehlende Zahlungseingänge oder Geldbestände ging, nachweislich falsch waren", schreibt der Ehrenrat.

Die "Initiatoren" haben einen "unabhängigen Wirtschaftsprüfer" installiert, der, wie RevierSport belegte, zur gleichen Unternehmensgruppe wie der damalige KFC-Steuerberater gehört. Inwiefern der in der Folge dann als tatsächlich unabhängig ist, muss hinterfragt werden - was diese Redaktion Ende des vergangenen Jahres auch getan hat.

KFC Uerdingen: Was ist mit Beate Wieczorek?

Und dann ist da noch die Causa Beate Wieczorek. Das bisherige Mitglied Dr. Herbert Steinhauer sei nicht mehr in der Lage, an allen Sitzungen teilzunehmen. "Wir haben uns intern dazu entschlossen, diese Position, die freigeworden ist, nachzubesetzen. Da haben wir uns intern für Beate Wieczorek entschieden", hatte Hartmann bei "Radio Blau-Rot" gesagt.

Beate Wieczorek ist die Cousine von Jörg Wieczorek, der wiederum Geschäftsführer von Ex-Trikotsponsor Biolectra ist.

Das sei durch die Satzung gedeckt, hatte Hartmann begründet. Auch das stimmt so nicht. "Der Ehrenrat besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern, die in der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt werden", heißt es in der Satzung des KFC. Ohne den zurückgetretenen Alain Michelis und selbst ohne Steinhauer wäre der Ehrenrat noch zu dritt gewesen.

Gegenüber der "WZ" erklärte sich Hartmann nochmal: "Da verhält es sich ganz klar, da bin ich vielleicht im Radio-Interview missverstanden worden. Beate Wieczorek hätten wir gerne als neues Mitglied in unserem Ehrenrat und sie hat auch schon an einigen Sitzungen teilgenommen, aber sie ist noch nicht stimmberechtigt und ist kein Bestandteil unserer Beschlüsse, weil sie von der Mitgliedschaft in der nächsten Mitgliederversammlung erstmal bestätigt und eigentlich gewählt werden muss."

Inwiefern Wieczorek aber schon an Sitzungen teilnimmt und, als nicht offizielles Mitglied, eingebunden ist, sagt der Ehrenrat nicht. Die Aussage aus dem Radio-Blau-Rot-Interview "wir haben Beate Wieczorek jetzt schon intern berufen, damit wir ein starkes Team haben, mit dem wir in unseren Sitzungen vernünftige Beschlüsse fassen können", deutet nämlich eher darauf hin, dass Wieczorek bereits voll eingebunden ist.

Hier hätte in dem nun herausgebrachten Statement ein klarer Verweis auf die Satzung und die klare Aussage, dass Wieczorek auf der Mitgliederversammlung zur Wahl gestellt wird, gutgetan. Stattdessen findet das Thema gar nicht statt. Die Fans werden im Unklaren gelassen - wieder einmal.