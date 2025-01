Nach über zwei Jahren hätte beim KFC Uerdingen am 22. Januar mal wieder eine Mitgliederversammlung stattfinden sollen. Hätte. Denn die Formalien wurden nicht erfüllt. Platzer distanziert sich.

Das Chaos geht weiter beim KFC Uerdingen. Am Freitag, 27. Dezember 2024, ist auf der Webseite des KFC ein Text zur "Einberufung der Mitgliederversammlung" erschienen. "Die Versammlung findet am Mittwoch, den 22. Januar 2025 um 19:05 Uhr statt", heißt es. Aber Pustekuchen.

Denn die Initiatoren, zu denen nach RevierSport-Infos nicht der erste Vorsitzende des KFC, Thomas Platzer, gehört, haben sich einen Formfehler geleistet. So heißt es in der Satzung des KFC Uerdingen:

"Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand in Textform (Brief, Telefax, E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung, des Zeitpunktes und des Ortes sowie unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuberufen.

Die Einberufung in Textform kann durch Veröffentlichung der Einladung nebst Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort der Versammlung auf der Homepage des Vereins ersetzt werden. Zur Einhaltung der Frist hat die Veröffentlichung auf der Homepage spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Sitzungstermin zu erfolgen."

Diese Frist ist am Mittwoch, 8. Januar, verstrichen. Passiert ist nichts. Paradox: Das hatten die Initiatoren offenkundig auf dem Schirm. "Die Tagesordnung wird euch rechtzeitig zur Verfügung gestellt", heißt es in der Ankündigung aus dem vergangenen Jahr.

Platzer distanzierte sich auf RS-Nachfrage von den obskuren Vorgängen: "Damit habe ich nichts zu tun."

Dem entgegen steht eine WhatsApp-Nachricht des Ehrenratsvorsitzenden Sven Hartmann, die RevierSport vorliegt: "Alles war bereit, alles war zusammengestellt. Wir im Ehrenrat wollten, dass alle Vorstandsmitglieder die Einladung und Dokumente absegnen, damit es nicht heißt, Tom Platzer war wieder außen vor."

Nach RevierSport-Infos soll Platzer aber sehr wohl außen vor und in die Planungen nicht eingebunden gewesen sein. Wie diese Redaktion weiß, liegt zudem kein vollständiges Zahlenwerk vor. Das erklärt auch die Infoveranstaltung am Montag, 20. Januar, auf der die Platzer-Seite ein Konzept zur Fortführung des Vereins vorstellen will.

Hartmann sieht das anders: "Tom hat mir am Dienstag jedoch mitgeteilt, dass der Vorstand und nicht der Ehrenrat zur MV einlädt und, dass er und sein Team die Leitung dieser übernehmen werden. Wie gut das geklappt hat, sehen wir ja nun."

Vieles wird jetzt von der Infoveranstaltung abhängen. Kann die Platzer-Seite die Mitglieder überzeugen? Stand jetzt sind sie die einzige Partei, die einen derartigen Vorstoß geplant hat. Aus anderen Lagern kommt nichts.