Zweitligist Fortuna Düsseldorf sowie die Drittligisten Alemannia Aachen und Borussia Dortmund II waren am Montag in Testspielen im Einsatz. Ein Sieg sprang für die Klubs nicht heraus.

Alemannia Aachen bereitet sich derzeit in der Türkei auf die Restserie in der 3. Liga vor. Am vierten Tag im Trainingslager in Belek stand der erste Test auf dem Programm.

Gegner war der Zweitliga-Tabellendritte Hamburger SV. Und der fügte der Alemannia mit einer souveränen Leistung eine Niederlage zu. 0:2 lautete der Endstand. Emir Sahiti (17.) und Bakery Jatta (57.) erzielten die Tore für den HSV.

Bei der Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus feierten die beiden Winter-Neuzugänge ihr Debüt. Ulm-Leihgabe und Ex-Schalker Niklas Castelle gehörte zur Startelf. Neben dem Stürmer kam auch der erst am Sonntag verpflichtete Danilo Wiebe zum Einsatz. Der defensive Mittelfeldspieler wirkte in den letzten 30 Minuten mit.

Das zweite Testspiel steht bereits am Dienstag an. Am Nachmittag (14 Uhr deutsche Zeit) trifft die Alemannia auf den FC Hermannstadt, ein rumänischer Erstligist.

Auch Ligakonkurrent Borussia Dortmund II weilt aktuell in Belek. Und die U23 des BVB testete am Montag ebenfalls. Gegner war der niederländische Zweitligist Helmond Sport. Tore gab es nicht. Ein wertvoller Test war es aus der Sicht von BVB-Trainer Jan Zimmermann dennoch. Mit Ausnahme des lange verletzten Paul Besong kamen alle Spieler des Kaders zum Einsatz.

"Klar will man Spiele gewinnen. Aber in einem Testspiel geht es vor allem ums Testen und Lernen", sagte Zimmermann Vereinsmedien. Daher sei das Resultat "absolut okay".

Zweitligist Schalke 04 feierte derweil einen 3:1-Sieg gegen den FC Aarau. Auch diese Partie wurde in Belek ausgetragen. Zweitliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf bereitet sich derweil in Spanien auf die Rückrunde vor.

Das erste Testspiel der Landeshauptstädter endete mit einer knappen Niederlage. Düsseldorf unterlag in Marbella dem niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam mit 0:1. Gespielt wurde über 120 Minuten, der einzige Treffer fiel in der Schlussphase durch Luka Ivanusec, der einen Strafstoß verwandelte.

Weitere Testspiel-Ergebnisse vom Montag

Wehen Wiesbaden - SC Heerenveen 1:0

Hannover 96 - Waldhof Mannheim 0:1

SC Paderborn - SC Heerenveen 1:1