Der MSV Duisburg bereitet sich auf die Restrunde der Regionalliga West unter der spanischen Sonne vor. Auch drei U19-Spieler sind mit dabei.

Unter der spanischen Sonne bereitet sich der MSV Duisburg auf die Restrunde der Regionalliga West vor. Sieben Tage lang, von Samstag, 4. Januar, bis Samstag, 11. Januar 2025, ackern die Zebras in Jerez de la Frontera, in der Provinz Cádiz, für den Aufstieg in die 3. Liga.

Die erste Einheit vor Ort war für (Samstag, 15 Uhr) angesetzt. Mit dabei sind auch drei U19-Talente des MSV Duisburg. Torwart Fotios Adamidis, Stürmer Mohammed Berrahou - 13 Spiele, sechs Tore - und Mittelfeldspieler Gabriel Sadlek dürfen sich im spanischen Jerez eine Woche lang Cheftrainer Dietmar Hirsch zeigen.

"Bei mir gibt's nicht jung oder alt sondern nur gut oder schlecht. Fotios hat sich im Vergleich zum Sommer sehr gut weiterentwickelt. Den nehmen wir als dritten Torwart. Gabriel hat Potenzial und soll möglichst viel bei uns mittrainieren. Mohammed ist ein stabiler, junger Stürmer. Er soll das Trainingslager einfach genießen."

Überhaupt ist Hirsch ein absoluter Befürworter, was ein Trainingslager angeht. Der MSV-Erfolgscoach meint: "So ein Trainingslager ist extrem wichtig fürs Teambuilding. Im Sommer sind wir als Einheit zusammengewachsen. Der Fitnessaspekt wird aber im Vordergrund stehen. Und natürlich werden wir einige taktische Inhalte vertiefen. Wir haben ein gutes Fundament, aber wir können immer besser werden."

Der MSV Duisburg liegt nach 18 Spielen mit sechs Punkten Vorsprung an der Regionalliga-West-Spitze und ist auf dem besten Wege den Abstieg aus der 3. Aber: Fortuna Köln hat auch eine Partie weniger als die Zebras absolviert und könnte somit bis auf drei Zähler herankommen.

Die Duisburger starten 15 Tage nach ihrer Spanien-Rückkehr mit einem Auswärtsspiel bei Türkspor Dortmund (Sonntag, 26. Januar, 14 Uhr) in das Pflichtspiel-Jahr 2025. Dann kommt am 1. Februar (Samstag, 14 Uhr) auch schon Rot-Weiß Oberhausen zum Derby in die MSV-Arena.