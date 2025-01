Die Gläubiger des KFC Uerdingen haben zur Wochenmitte ein vermeintliches Schreiben des Vorstandes bekommen. Der Vorsitzende Thomas Platzer distanziert sich jedoch.

Das Thema Verbindlichkeiten und Altlasten schwebte in den vergangenen Wochen und Monaten wie ein Damoklesschwert über dem KFC Uerdingen. Immer wieder kam die Frage auf, wie hoch die Summe, die der KFC diversen Gläubigern schuldet, denn nun tatsächlich ist.

In einem Schreiben vom 31. Dezeber 2024, das RevierSport vorliegt, soll das nun geklärt werden. Unterzeichnet ist das Papier vom "Vorstand des KFC Uerdingen 05". Das sind Thomas Platzer, Peter Kahstein und Dirk Röthig.

Über den Machtkampf zwischen Platzer und Kahstein/Röthig hat diese Redaktion bereits mehrfach berichtet. Und dieser aktuelle Zug komme nicht von dem ersten Vorsitzenden, stellte er gegenüber dieser Redaktion klar.

"Ich distanziere mich ausdrücklich von diesem Schreiben und habe die Vorstandskollegen Röthig und Kahstein aufgefordert, darzulegen, inwieweit sie mit der Erstellung dieses Schreibens zu tun haben", sagte er.

In dem Schreiben heißt es, dass die Gläubiger "zur besseren Übersicht unserer offenen Verbindlichkeiten" dem Autoren "eine detaillierte Aufstellung aller noch offenen Forderungen" zukommen lassen sollen. Interessant ist, dass von einer Einzelperson die Rede ist.

Der Absender, der als solcher nicht vermerkt ist, bittet um eine Auflistung der offenen Rechnungen (inklusive Rechnungsnummer, Fälligkeitsdatum und offenem Betrag), Kopien der entsprechenden Rechnungen und Nachweise zu den Forderungen, die etwa auf Verträgen beruhen können.

Als Frist wurde eine Woche angesetzt. Eine E-Mail-Adresse wird ebenfalls angegeben. "Dieses Schreiben enthält unfassbar viele Formfehler. Es fehlt zum Beispiel die Steuernummer. Weiterhin fehlen auf dem KFC-Briefbogen Angaben zu den aktuellen Vorstandsmitgliedern und die Vereinsregisternummer sowie das zuständige Amtsgericht", erklärte Platzer.

Und weiter: "Das ist kein Geschäftspapier. Das ist eine Unverschämtheit. Mal schauen, wer sich dafür verantwortlich fühlt." Platzer jedenfalls nicht, so viel ist klar. Bisher ist unklar, vom wem dieses Schreiben tatsächlich stammt.

Die Unterschrift auf dem Papier ist jedenfalls weder Kahstein noch Röthig zuzuordnen. Zudem ist die Mail-Adresse nach RS-Infos im KFC-Kosmos gar nicht bekannt.

Erst am Neujahrstag hatte Platzer in der "WZ" Kahstein und Röthig zum Rücktritt aufgefordert: "Der Verein braucht jetzt Ruhe zu einem geordneten Neuaufbau. Die laute Kritik an der Amtsführung von Herrn Kahstein und Herrn Röthig sollte auch den beiden zu Ohren gekommen sein. Deshalb wäre jetzt der geeignete Moment, von allein zurückzutreten."

Eine Mitgliederversammlung, bei der diese Rücktritte vollzogen werden könnten, soll am 22. Januar stattfinden.