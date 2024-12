Rot-Weiß Oberhausen beschenkt sich selbst an Heiligabend: Kapitän Nico Klaß hat seinen auslaufenden Vertrag um ganze drei Jahre verlängert.

Rot-Weiß Oberhausen hat an Heiligabend eine weitere Personalentscheidung bekanntgegeben: Kapitän Nico Klaß verlängert seinen Vertrag um drei Jahre und beschert den Kleeblättern damit eine tolle Weihnachtsüberraschung.

Zuvor hatten bereits Simon Ludwig, Pierre Fassnacht, Elias Demirarslan und Eric Gueye für die kommende Saison unterschrieben. Auch mit dem Trainerteam um Sebastian Gunkel wurde die Zusammenarbeit frühzeitig ausgeweitet.

Der 27-jährige Klaß kam 2018 vom TV Jahn Hiesfeld nach Oberhausen. Nach 40 Pflichtspielen für RWO wagte der Innenverteidiger 2020 den Schritt in die 2. Bundesliga und schloss sich Eintracht Braunschweig an. Nach einem Jahr in Niedersachsen und 15 Einsätzen zog es ihn dann zurück an die Lindnerstraße. Nach einer langen Verletzungspause in der vergangenen Saison führte der gebürtige Duisburger die Kleeblätter in dieser Saison als Kapitän aufs Feld und stand in 15 der 17 Partien von Beginn an auf dem Platz.

"Die Verlängerung über drei Jahre zeigt die Wichtigkeit von Nico für unseren Verein", erklärt RWO-Sportchef Dennis Lichtenwimmer. "Er ist als absoluter Ankerspieler eingeplant, der sich als Kapitän auf und neben dem Platz ein tolles Standing erarbeitet hat und vorbildlich vorangeht. Wir freuen uns sehr, dass er den Weg mit uns weiter beschreiten wird!"

Klaß sagt zu seiner Unterschrift: "Ich freue mich, dass ich einen langfristigen Vertrag unterschrieben habe und weiterhin Teil dieses Vereins und des Teams bin. Ich bin mir meiner Rolle bewusst und werde jeden Tag alles für den Erfolg der Mannschaft geben. Mein Ziel ist es, dass wir weiterhin guten Fußball spielen und ich freue mich auf die kommenden Spiele im Stadion Niederrhein!"

Während nun erstmal an den Feiertagen die Zeit mit Familie und Freunden im Vordergrund steht, endet am 3. Januar die Winterpause für Klaß und seine Teamkollegen. Nur zwei Tage später kommt es für die Mannschaft von Sebastian Gunkel zu einem echten Highlight. Kein Geringerer als der amtierende deutsche Meister, Pokalsieger und Europa-League-Finalist Bayer Leverkusen bittet die Rot-Weißen zum gemeinsamen Testspiel (5. Januar, 12 Uhr).

Wenige Tage später reist der RWO-Tross dann vom 7. bis zum 13. Januar für ein Trainingslager in die Türkei.