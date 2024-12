Rot-Weiß Oberhausen treibt seine Personalplanungen voran. Der nächste Spieler hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Nach dem Trainerteam sowie den Spielern Sebastian Ludwig und Pierre Fassnacht hat Rot-Weiß Oberhausen eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgegeben.

Eric Gueye wird auch in der kommenden Spielzeit für die Kleeblätter aktiv sein.

Im vergangenen Sommer wechselte der 25-Jährige aus der Regionalliga Nord von Eintracht Norderstedt zu den Rot-Weißen und entwickelte sich schnell zu den Leistungsträgern in der Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel. Gueye stand sowohl in der Liga als auch im Pokal bei allen bisher 22 Partien auf dem Feld. Dabei erzielte der technisch starke Flügelspieler drei Tore und legte fünf weitere auf.

"Eric hat die meisten Minuten aller Feldspieler abgespult und konnte als Neuzugang vom Fleck weg überzeugen. Vor allem imponiert uns seine Spielfreude und sein unermüdlicher Einsatz bis zum Abpfiff. Wir freuen uns auf viele weitere Spiele von Eric in unseren Farben", erklärt RWO-Sportchef Dennis Lichtenwimmer.

"Ich habe mit den Jungs auf und neben dem Platz sehr viel Spaß. Wir sind in der Hinrunde wie eine kleine Familie geworden und haben das Gefühl, dass hier etwas Großes entstehen kann. Daher war es für mich eine leichte Entscheidung, bei RWO zu bleiben", sagt Gueye.

Rot-Weiß Oberhausen: Auch Moritz Stoppelkamp wird bleiben

Vor wenigen Tagen hatte Lichtenwimmer gegenüber RevierSport noch vor Weihnachten einige Verlängerungen angekündigt. Eine, die noch folgen könnte, ist die von Moritz Stoppelkamp.

Wie RS nämlich erfuhr, ist hier die Entscheidung bereits gefallen: RWO und der 38-jährige Mittelfeldspieler sind sich einig: Stoppelkamp wird für ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2026 an der Lindnerstraße unterschreiben. Die offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Stoppelkamp wechselte im Sommer 2023 vom MSV Duisburg zurück - er spielte bereits von 2008 bis 2010 in Oberhausen - zu RWO. Obwohl er in dieser Saison verletzungsbedingt einige Spiele verpasste, erzielte er in seinen elf Einsätzen neun Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Seine Vertragsverlängerung macht - in dieser Top-Verfassung - nur Sinn, für beide Seiten.