Eintracht Hohkeppel ist mit großen Zielen in die Saison 2024/2025 gegangen, überwintert aber auf einem Abstiegsplatz. Im neuen Jahr ändert sich einiges im Verein.

Eintracht Hohkeppel tönte nach dem Aufstieg in die Regionalliga in Person des Sportchefs Kevin Theisen: "Die Liga ist neu, das Ziel bleibt gleich: Wir wollen wieder aufsteigen - diesmal also in die 3. Liga!"

Dieser Satz hat natürlich auch bei der Konkurrenz für Erstaunen gesorgt. Theisen wird mittlerweile auch wissen, dass er da etwas überheblich war und vielleicht auch die Regionalliga West unterschätze. Ab sofort geht es für Hohkeppel nur um das blanke sportliche Überleben in der 4. Liga.

Theisen betonte, im Hinblick auf die Umstellungen von Amateur- auf Profifußball im Verein, kürzlich gegenüber dem "Kicker": "Wenn wir nicht mehr wie Amateure trainieren, spielen wir hoffentlich auch nicht mehr wie welche." Seine Drohung Richtung Spieler: "Wer künftig nicht alles dem Abstiegskampf unterordnen kann, muss gehen."

Iraklis Metaxas, Trainer von Eintracht Hohkeppel, über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Wir haben eine schwierige Hinrunde hinter uns, in der wir einiges an Lehrgeld bezahlen mussten. Ich hoffe, dass wir die Lehren daraus ziehen und eine bessere Restrunde spielen."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Die Woche mit den drei Siegen gegen die Zweitvertretungen des FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sowie mit dem Weiterkommen im Mittelrheinpokal war bislang unsere beste und für mich dann auch schönste Phase.

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Die zwei Roten Karten für Cenk Dursun und Pius Krätschmer haben mich geärgert. Weil wir dann personell doch arg in die Bredouille kamen. Das waren vermeidbare Platzverweise."

…die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter? "Das Wichtigste ist für mich, dass wir ab Januar vom Feierabendfußball weg sind und zu professionellen Trainingsbedingungen kommen. Das wird dann auch mit Zu- und Abgängen einhergehen. Es werden uns dann Spieler, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeiten dem Trainingsumfang nicht mehr nachkommen können, verlassen. Wie viele Spieler das sein werden, muss man dann sehen. In dieser Saison gilt es für uns nur den Klassenerhalt zu schaffen."