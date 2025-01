Der FC Gütersloh überwintert mit 24 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Der Sieg zu Jahresabschluss beim MSV Duisburg bleibt dem FCG noch lange in Erinnerung.

Mit fünf sieglosen Spielen startete der FC Gütersloh in die Saison 2024/2025. Die Ostwestfalen gerieten sehr schnell in Abstiegsgefahr. Doch wie viel Qualität im Kader von Julian Hesse steckt, zeigten die Grün-Weißen in den nächsten Wochen.

Am Ende des Jahres 2024 konnte der FC Gütersloh gar beim MSV Duisburg mit 4:3 gewinnen, und fügte dem Tabellenführer die zweite Saisonniederlage bei.

Trainer Hesse blickt auf eine zufriedenstellende Hinrunde zurück.

Julian Hesse, Trainer des FC Gütersloh, über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Wenn man bedenkt, dass wir an den ersten fünf Spieltagen fünfmal verloren haben, dann ist diese Runde umso erfolgreicher zu bewerten. Wir haben uns stabilisiert und am Ende eine gute Hinrunde absolviert."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Der Schlusspfiff in die Duisburg war schon sehr besonders. Für solche Momente arbeitet man jahrelang als Trainer und auch als Spieler. Der 4:3-Sieg in der MSV-Arena war für den ganzen FC Gütersloh ein sehr spezieller Moment. Zumal uns auch viele hundert Fans nach Duisburg begleitet haben."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Das war das 2:3 in Oberhausen. Moritz Stoppelkamp hat uns da mit dem letzten Schuss des Spiels erledigt. Zuvor hatten wir schon gegen Türkspor Dortmund in der Schlussphase das 2:2-Remis kassiert und zu Beginn der Saison haben wir mit 2:3 in Lotte verloren - und das war auch mit der letzten Aktion. Die ersten fünf Spiele waren schon sehr bitter für uns."

…die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter? "Wir wollen eine bessere Rückrunde als 2024 spielen. Aber davon gehe ich auch stark aus, weil wir jetzt eine andere Qualität als noch vor einem im Kader haben. Personell haben wir weder Zu- noch Abgänge geplant. Aber, klar: Ganz ausschließen kann man das nie, weil der Januar doch sehr lang ist."