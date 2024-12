Der MSV Duisburg gewinnt, ohne zu spielen. Durch ein anderes Ergebnis liest sich die Tabelle für die Meidericher noch besser.

Auch wenn der MSV Duisburg am Mittwoch gar nicht im Einsatz war in der Regionalliga West, so gab es dennoch Grund zur Freude.

Denn im Nachholspiel vom 11. Spieltag trennten sich am Mittwoch die U21 des 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach torlos. Bedeutet für den MSV, der bereits sicher als Tabellenführer in die Winterpause geht.

Wenige Tage vor dem letzten Spieltag im Fußballjahr 2024, der MSV trifft am Samstag (14 Uhr) zu Hause auf den FC Gütersloh, haben die Meidericher bereits sechs Zähler Vorsprung auf Fortuna Köln - dazu hat die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch das bessere Torverhältnis.

Auf den Dritten aus Gladbach beträgt der Vorsprung in der nun wieder begradigten Tabelle bereits acht Zähler. Rot-Weiß Oberhausen und die SF Lotte liegen mit zehn Zählern Rückstand auf den MSV auf den Plätzen vier und fünf.

Eine erstklassige Ausgangslage für den MSV. In Köln wollte Gladbach den Vorsprung eigentlich auf sechs Punkte verkürzen. Doch die Kölner waren in dem Nachwuchs-Derby näher am Dreier als die "Fohlen."

Nach wenigen Minuten gab es bereits einen Torjubel, doch dem Treffer von Neo Telle ging ein Handspiel voraus. Danach hatte Jaka Cuber Potocnik die Führung auf dem Fuß, doch ein technischer Fehler verhinderte das 1:0. Die Gladbacher lauerten meist auf Konter, hatten auch die eine oder andere Gelegenheit, am Ende blieb es beim torlosen 0:0.

Weiter geht es für die U21 des FC am Samstag (7. Dezember, 14 Uhr) zu Hause gegen Eintracht Hohkeppel. Die U23 von Gladbach muss zeitgleich zu Hause gegen Rot-Weiß Oberhausen ran.

So spielten der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach

Köln: Blazic – Strauch, Telle, Özkan, Sponsel – Höger, Wäschenbach (76. Kujovic) – Krautkrämer (76. Pinto), Saliger, Schmitt – Potocni

Gladbach: Neutgens (34. Brüll) - Korb (82. Harnafi), Chiarodia, Schweers, Lieder - Hermann (66.Büyükarslan), Ampadu (66. Reitz), Stange, Pesch - Fukuda (82. Atty) ,Botelli