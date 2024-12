Das ist kurios: Deutschlands beste Regionalliga-Abwehr hat erst neun Gegentreffer kassiert, muss in der Tabelle aber nach unten schauen. Mit diesem Wert kann keiner mithalten.

Nicht nur eine starke Offensive kann am Ende zum Aufstieg aus einer der Regionalligen in die 3. Liga führen. Immer wieder zeigt sich, dass am Ende vor allem die Abwehrreihe entscheidend ist. So zu erahnen in der Regionalliga West.

Da haben gleich sechs Teams mehr Tore erzielt als der klare Tabellenführer MSV Duisburg. Doch der 1. FC Bocholt, der mit 36 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga stellt, spielt gegen den Abstieg.

Der Knackpunkt ist die Defensive. Denn Bocholt hat allein 37 Gegentore kassiert. Der MSV dagegen nur 13 - damit kann ligaweit niemand mithalten.

Auch in anderen deutschen Regionalligen gibt es dahingehende Beispiele. Die Übersicht.

Um die beste Regionalliga-Abwehr Deutschlands zu ermitteln, teilen wir die Zahl der Gegentore durch die Zahl der absolvierten Spiele. Je niedriger das Ergebnis, desto besser.

Regionalliga West: Abwehr des MSV Duisburg ist das Maß aller Dinge

13 Gegentreffer sind Liga-Tiefstwert. Auch deswegen steht der MSV Duisburg an der Tabellenspitze. Die zweitbesten Abwehrreihen stellen mit je 19 Gegentreffern der erste MSV-Verfolger Fortuna Köln und der 1. FC Köln II.

Durchschnitt: 0,76 Gegentore pro Spiel

Regionalliga Nord: Drochtersen/Assel erst bei 15 Gegentoren

Tabellenführer TSV Havelse ist enteilt, doch die Abwehr des SV Drochtersen/Assel steht deutlich besser. 15 Gegentreffer in 20 Spielen sind Liga-Bestwert. Auf der Gegenseite stehen aber nur 26 erzielte Tore.

Durchschnitt: 0,75 Gegentore pro Spiel

Regionalliga Nordost: Neun Gegentore, aber abstiegsgefährdet

Der Chemnitzer FC hat als Tabellenzwölfter vier Zähler Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz. Dabei ist die Abwehrreihe mit nur neun Gegentreffern in 16 Spielen die beste der Liga. Das Problem: gerade einmal zehn eigene Treffer markieren den Tiefstwert.

Durchschnitt: 0,56 Gegentore pro Spiel

Regionalliga Südwest: Drei Teams gleichauf

Sowohl die TSG 1899 Hoffenheim II, die als Tabellenführer auch die beste Offensive der Liga stellt, als auch Verfolger Kickers Offenbach und die Stuttgarter Kickers haben in 19 Spielen 18 Gegentore kassiert. Damit teilen sie sich die Spitzenposition.

Durchschnitt: 0,95 Gegentore pro Spiel

Regionalliga Bayern: Illertissen einen Hauch vor Bayreuth

Der FV Illertissen hat in 21 Spielen nur 18 Gegentore kassiert. Das gilt auch für die SpVgg Bayreuth, wobei die Altstädter eine Partie mehr absolviert haben. Somit ist der Schnitt der Illertissener leicht besser.

Durchschnitt: 0,86 Gegentore pro Spiel

Deutschlands beste Regionalliga-Abwehr stellt also der Chemnitzer FC aus der Regionalliga Nordost. Ohne eine derart stabile Defensivreihe würden die Sachsen vermutlich tief im Abstiegsstrudel setzen. So halten sie sich mit Minimalismus über Wasser.