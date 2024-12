Der Vorstand beim KFC Uerdingen ist komplett zerstritten. Auf der einen Seite der Vorstandsvorsitzende Thomas Platzer, auf der anderen seine beiden Kollegen. Nun teilt Platzer aus.

Nach Mehmet Eser, Inhaber der Agentur M-Soccermanagement, der kein offizielles Amt beim KFC Uerdingen bekleidet, hat sich nun der Vorstandsvorsitzende Thomas Platzer den Fragen des Uerdinger Fanradios "Radio BlauRot" gestellt.

Platzer begann das Gespräch bereits so, dass jeder wusste, was kommen wird - Klartext. Er kündigte an, "die Schnauze voll zu haben. Jetzt packe ich mal aus, was Sache ist."

Zum Hintergrund der letzten Tage in aller Kürze, die Langfassung würde derzeit sogar fast die Weiten des Internets sprengen. Beim KFC herrscht dicke Luft, der aktuelle Vorstand - bestehend aus Platzer, Peter Kahstein und Dirk Röthig - ist sich nicht mehr grün, das alles nach wenigen Monaten der Zusammenarbeit. Auf der einen Seite steht Platzer, seine beiden Kollegen auf der anderen Seite.

Das Trio hat aus der Vergangenheit ein absolutes Voll-Chaos übernommen, doch eine Wende gelingt bisher nicht, was auch schwer ist, wenn ein Trio nicht an einem Strang zieht und schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen. Zuletzt gab es Ärger um die Ticketeinnahmen aus dem MSV-Spiel (10.000 Zuschauer), die Platzer - wie RS berichtete - auf ein externes Konto anwies.

Wenn mir gesagt wird, 80.000 Euro sind überwiesen worden und die andere Partei sagt, es ist nichts auf dem Konto, dann stellt sich die Frage: Wo ist das Geld? Das habe ich auch beim Verwaltungsrat kundgetan, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, weil da irgendwas nicht stimmt. Thomas Platzer

Es gab daraufhin auf der eigenen KFC-Homepage Gegendarstellungen. Kahstein und Röthig sagten, sie wussten nichts von dem Vorgehen, auch der neue Ärmelsponsor, eine Steuerberatung des KFC, sah sich genötigt, eine Stellungnahme abzugeben, damit sie mit diesem Vorgehen nicht in Verbindung gebracht werden.

Hier im Mittelpunkt der Kritik steht Platzer, der zuletzt vom Verwaltungsrat in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung abberufen werden sollte. Diese kam nicht zustande, da Berater Eser auf einmal mit einem neuen Hauptsponsor um die Ecke kam. Dieser ist bereits auf den Trikots mit seinem Schriftzug zu sehen, aber offiziell bestätigt ist dieser Deal immer noch nicht.

Sie sehen, selbst die Kurzfassung frisst jede Menge Zeilen. Und jetzt schoss Platzer in einem 80-minütigen Interview zurück. Und hier behandeln wir zunächst nur den Teil rund um die Ticketeinnahmen aus dem MSV-Spiel.

Bevor Platzer anwies, das Geld auf ein externes Konto zu überweisen, schrieb er dem Dienstleister, dass ohne seine Anweisung gar kein Geld mehr überwiesen werden dürfe - wir berichteten. Hintergrund aus seiner Sicht: Platzers Vorstandskollegen versicherten ihm, dass kein Geld auf dem Konto sei, zwei Teilüberweisungen von jeweils 40.000 Euro vom Ticketdienstleister aber auf das KFC-Konto getätigt worden sein sollen.





Daher wurde der Vorstandsvorsitzende offenbar stutzig. Platzer: "Es stand die Vermutung im Raum, dass dort Gelder veruntreut wurden. Ich weiß nicht von wem, aber Zugang haben nur die zwei Herrschaften." Womit er seine Vorstandskollegen meinte.

Platzer ergänzte "Wenn mir gesagt wird, 80.000 Euro sind überwiesen worden und die andere Partei sagt, es ist nichts auf dem Konto, dann stellt sich die Frage: Wo ist das Geld? Das habe ich auch beim Verwaltungsrat kundgetan, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, weil da irgendwas nicht stimmt."

So sieht die Wahrheit aus. Alles wurde bewusst so gestreut, um eine Lawine loszutreten und mich in die Bredouille zu bringen Thomas Platzer

Nachdem seine beiden Vorstandskollegen den Dienstleister, der die Ticketeinnahmen überweisen wollte, nach dem MSV-Spiel mit einer Vorstandsentscheidung von zwei zu eins final angewiesen hatten, das Geld doch auf das KFC-Konto zu überweisen, habe Platzer Eser angerufen und gefragt, was er tun solle. So kam man auf die Idee, das Geld zum "größten Sponsor" wie Platzer die Agentur M-Soccermanagement nennt, zu überweisen, um das "Geld in Sicherheit zu bringen".

Am Ende - so Platzer - sei nach Absprache mit Nils Gehlings vom Verwaltungsrat entschieden worden, dass Geld zunächst auf das KFC-Konto zu überweisen, von dort aus zu Mehmet Eser. Der sollte das Geld nutzen, um offene Gehälter zu bezahlen - wie so oft stockte der Berater des Klubs die Summe auf, da er schon oft die Gehälter bezahlte.

Uerdingens Vorstandsvorsitzender zählte dann auch die Medien an, die seiner Meinung nach der Sache nachgehen und die andere Seite bei solchen Vorwürfen befragen müssten. RS hat das getan, sowohl Herr Esser als auch Herr Platzer wurden von uns angeschrieben, ihnen wurde der Sachverhalt erklärt, der im Raum steht und beide wurden um eine Stellungnahme gebeten.

Eser lehnte das Angebot ab, Platzer gab uns eine Antwort, wo er viele der Dinge, die er in diesem Interview nannte, nicht sagte. In der Infobox die Passage, wo sich Platzer gegenüber RevierSport zu diesem Thema äußerte.

Mit diesen Erkenntnissen meldete sich RevierSport am Mittwochabend schriftlich bei Platzer und Eser. Platzers Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Auf die Frage, wieso das Geld auf ein Konto von "M-Soccer Management" anstatt auf ein Konto des KFC Uerdingen überwiesen werden sollte, antwortete er: "Ich hatte mittags mit Mehmet Eser telefoniert, weil die Mannschaft seit dem 15. auf ihr Gehalt wartet. Die Überlegung war, dass das Geld auf Herrn Esers Konto überwiesen wird und er den Rest drauflegt. Dann sollte er, wie in den vergangenen Monaten auch, das Gehalt an die Jungs überweisen." Aus Meßmanns Antwort lässt sich ableiten, dass das Geld schlussendlich nicht auf Esers Konto überwiesen wurde. "Mehmet Eser, der Verwaltungsrat und Dirk Röthig haben die Aufgabe, soweit ich weiß, gelöst und das Geld überwiesen. Ich weiß momentan aber nicht genau, wohin. Die Jungs bekommen auf jeden Fall am Donnerstag ihr Gehalt", sagte Platzer dazu. Eser habe über den gesamten Vorgang Bescheid gewusst, sagte Platzer abschließend. "Er hatte mit dem Verwaltungsrat und Dirk Röthig telefoniert. Es war alles so besprochen."

Platzer schloss das Thema aus seiner Sicht: "So sieht die Wahrheit aus. Alles wurde bewusst so gestreut, um eine Lawine loszutreten und mich in die Bredouille zu bringen. Ich möchte mich auch in aller Form bei unserem Steuerberater entschuldigen, denn er wurde in eine Sache reingezogen, für die er nichts kann."