Gute Nachrichten für Rot-Weiß Oberhausen: Nach vielen Jahren werden die Kleeblätter wieder ein Winter-Trainingslager im warmen Süden beziehen.

Das ist doch noch einmal eine echte Motivationsspritze für die Spieler von Rot-Weiß Oberhausen: Pünktlich vor dem Jahresabschluss 2024 beim 1. FC Köln II (30. November, 14 Uhr) und bei Borussia Mönchengladbach II (7. Dezember, 14 Uhr) gab RWO den Winter-Fahrplan für den Januar 2025 bekannt.

Dabei werden die Kleeblätter neben drei bereits feststehenden Testspielen auch ein Trainingslager absolvieren.

Am 3. Januar bittet Cheftrainer Sebastian Gunkel seine Mannschaft zum Aufgalopp ins Jahr 2025. Nur wenige Tage später reist der RWO-Tross dann vom 7. bis zum 13. Januar für ein Trainingslager in die Türkei. Wie der Regionalliga-West-Dritte bekanntgab, werden weitere Infos zum Trainingslager und einer möglichen Fan-Reise in den kommenden Tagen folgen.

Noch in der letzten Woche hatte RWO-Sportchef Dennis Lichtenwimmer gegenüber RevierSport verraten, dass es beim Trainingslager mit Portugal, Spanien, Türkei und Oberhausen vier Optionen gäbe.

Lichtenwimmer: "Hierzu gibt es noch eine Sitzung mit dem Vorstand. Auf jeden Fall haben wir sportliche Argumente mit der guten Regionalliga-Saison und dem Einzug in das Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen für ein Trainingslager geliefert." Diese haben dann auch letztendlich die Verantwortlichen überzeugt und somit wird RWO nach vielen Jahren wieder ein Winter-Trainingslager beziehen.

Und: Nahezu im selben Zeitraum - nämlich vom 6. bis zum 12. Januar - wird auch Rot-Weiss Essen in der Türkei vor Ort sein.

Zum letzten Testspiel vor dem Wiederbeginn der Regionalliga West wird der TSV Steinbach zu Gast im Stadion Niederrhein sein.

Der Fahrplan in der Übersicht:

Freitag, 3. Januar 2025

Trainingsauftakt

Sonntag, 5. Januar 2025

Testspiel (Gegner und Zeit offen)

Dienstag, 7. Januar 2025

Anreise Trainingslager Türkei

Montag, 13. Januar 2025

Abreise Trainingslager Türkei

Mittwoch, 15 Januar 2025, 14 Uhr

VfL Bochum II – RWO

Samstag, 18. Januar 2025, 14 Uhr

RWO – TSV Steinbach