Am Mittwoch (27. November) stellt sich der neue Vorstand erstmals den Fragen der Vereinsangehörigen. Bei einigen Fans herrscht Unmut.

Im Vereinsheim des MSV Duisburg an der Westender Straße können die Besucher jetzt sogar auf der alten Tribüne des Wedaustadions Platz nehmen. Vor rund 20 Jahren konnten Fans vor dem Umbau der Spielstätte zur MSV-Arena ihre Stammsitze abschrauben und als Erinnerungsstücke mit nach Hause nehmen.

Das MSV-Museum stellte nun drei grüne und zwei blaue Sitzschalen für das Klubhaus in Meiderich, das derzeit renoviert wird, zur Verfügung. Das änderte aber nichts daran, dass die Kapazitäten für das Mitgliedertreffen am Mittwoch innerhalb kurzer Zeit erschöpft waren. Der neue Vorstand des MSV um Präsident Christian Stiefelhagen steht in Meiderich erstmals Rede und Antwort.

Die neue Vorstandscrew hatte im Wahlkampf im Sommer Transparenz versprochen und will mit diesem Format an die früheren Stallgespräche von Ex-MSV-Präsident Ingo Wald anknüpfen. Mit viel ehrenamtlicher Hilfe startete der MSV-Vorstand im Sommer die Renovierung des Vereinsheimes, das in den letzten Jahren geschlossen war. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, bewusst lud der Vorstand zum Mitgliedertreffen auf die „Baustelle Vereinsheim“ an. 100 Plätze stehen am Mittwoch zur Verfügung, die Fanbeauftragte Marion Schübel, die die Tickets verteilte, musste früh den Anmeldeschalter schließen.

„Eine so große Resonanz hatten wir nicht erwartet“, sagt Präsident Christian Stiefelhagen, der sich in den letzten Tagen vor allem in den sozialen Medien heftiger Kritik von Fans und Mitgliedern ausgesetzt sah. Der MSV-Vorstand verwies darauf, dass es bei den alten Stallgesprächen keinen vergleichbaren Andrang gegeben hatte. Ingo Wald hatte zuletzt in die Räume von Krohne Messtechnik in Duissern zum Austausch eingeladen.

Das große Interesse am Meeting am Mittwoch kommt indes nicht von ungefähr. Ursprünglich wollte das Team von Christian Stiefelhagen „nur“ das neue Vereinsheim präsentieren und einen Einblick in die Arbeit des neuen Vorstandes geben. In der letzten Woche wurde nun öffentlich bekannt, dass sich der MSV einmal mehr in einer finanziell komplizierten Lage befindet.

Für den Freitag, 6. Dezember, haben Oberbürgermeister Sören Link, MSV-Geschäftsführer Michael Preetz und Christian Stiefelhagen zu einer Geberrunde eingeladen. Die Herren wollen mit einem Konzept, das die Rückkehr in die 2. Bundesliga vorsieht, alte und potenzielle neue Sponsoren dazu bewegen, die aktuelle Liquiditätslücke zu schließen und auch langfristig bei der Stange zu bleiben.

Der neue Vorstand will den Mitgliedern regelmäßige Treffen anbieten. Mehrere Fans und Mitglieder forderten nun einen unmittelbaren zweiten Termin oder eine virtuelle Übertragung im Internet. Dies ist aus Sicht der Vereinsführung aber nicht möglich.