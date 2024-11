Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach hat in der Schlussphase das Auswärtsspiel beim FC Gütersloh in den Schlussminuten auf ihre Seite gezogen.

Durch zwei Treffer in der 89. und siebten Minute der Nachspielzeit siegte die Reserve des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach vor rund 1000 Zuschauern im Heidewaldstadion beim FC Gütersloh. Bei einem weniger ausgetragenen Spiel liegt die Gladbacher U23 nun neun Punkte hinter dem Spitzenreiter MSV Duisburg.

"Wir haben ein sehr stabiles Spiel geliefert. Wir haben es in den letzten Wochen gut gemacht, wenn auch gegen Gladbachs U23-Mannschaft mit einem unglücklichen Ausgang. Ich habe trotzdem ein sehr großes Vertrauen in die Mannschaft, dass wir – wenn wir weiter so spielen – unsere Punkte auch holen werden", konnte FCG-Trainer Julian Hesse, der in der Schlussphase auch auf den ehemaligen Profi von Rot-Weiss Essen Björn Rother (Gelb-Rote-Karte, 89.) verzichten musste, auch nach der Niederlage loben.

"In der ersten Halbzeit hatten wir viele Probleme, sind viel hinterhergerannt und konnten den Gegner nicht wirklich vom eigenen Tor weghalten", sagte Gladbachs Trainer Eugen Polanski.

Polanski meinte weiter: "In der zweiten Hälfte waren wir deutlich besser im Spiel, haben viele zweite Bälle gewonnen und uns zahlreiche Torchancen erarbeitet. Wir freuen uns natürlich, dass wir das Spiel am Ende noch für uns entscheiden konnten."

Weiter geht es für die junge Fohlen-Elf am kommenden Samstag (30. November). Dann trifft der Mönchengladbacher Nachwuchs ab 14 Uhr im heimischen Grenzlandstadion auf Türkspor Dortmund. Für den FC Gütersloh geht es am selben Tag und der gleichen Uhrzeit zum Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV.

Die Statistik zum Spiel

FC Gütersloh: Peters - Henke (90.+2 Beuckmann), Winke, Schauerte, Lanfer, Dantas (90. Borgmann), Reyes (78. Touratzidis), Rother, Twardzik, Beckhoff (72. Kandic), Frieling (79. Illig).

Borussia Mönchengladbach II: Brüll (84. Neutgens) – Atty, Schweers, Lieder, Korb – Ampadu, Stange – Herrmann (80. Reitz), Pesch – Fukuda, Ranos

Tore: 0:1 Pesch (89.), 0:2 Fukuda (90.+7).

Gelb-Rot: Rother (89.)

Zuschauer: 938