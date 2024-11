Der Wuppertaler atmet auf: Nach mehreren Wochen ohne Pflichtspielsieg ist den Rot-Blauen eine Überraschung bei den Sportfreunde Lotte gelungen.

Vor mehr als 1000 Fans siegte der Wuppertaler SV bei den Sportfreunde Lotte mit 1:0 und steht wieder einmal über dem Strich.

Sebastian Tyrala, der nach einem 1:2 gegen Duisburg und 0:3 im Pokal in Oberhausen das dritte Mal als WSV-Cheftrainer an der Seitenlinie stand, war auf der Pressekonferenz einfach nur erleichtert.

"Es ist sehr schwierig etwas zu sagen, weil man einfach nach gefühlt zehn sieglosen Spielen befreit ist. Am Ende war es ein verdienter Sieg, weil meine Mannschaft alles reingeworfen hat und alles für den Sieg getan hat. Ich finde, dass das im kämpferischen Bereich von beiden Mannschaften eine absolute Top-Leistung war. Und natürlich hat uns auch unser Torwart in einigen Szenen gerettet. Jetzt wird das mal eine angenehme Busfahrt zurück Richtung Wuppertal", bilanzierte Tyrala.

Spürbar war die große Erleichterung auch bei Sportchef Gaetano Manno. Dieser meinte gegenüber der "Wuppertaler Rundschau": "Wir haben uns den Sieg erarbeitet. Es war genau das, was wir sehen wollen. Die Basics müssen stimmen, dann hat man auch Erfolg. Dazu gehört es zu rennen und zu kämpfen und zu zeigen, dass man unbedingt will. Ich habe immer gesagt, dass die Mannschaft auf jeden Fall konkurrenzfähig ist, wenn die Grundlagen stimmen. Wir haben lange genug rumgeeiert. Die 18, die heute dabei waren, haben verstanden, um was es geht. Nämlich nicht nur darum, ein bisschen Fußball zu spielen, sondern es geht auch um den Verein, die Fans und um Arbeitsplätze."

Fabian Lübbers, Lottes Trainer ergänzte: "Ich finde auch, dass das unter dem Strich ein verdienter Sieg für den WSV war. Ich glaube, dass unsere Jungs es noch immer nicht so realisiert haben, in welcher Jahreszeit wir uns befinden und das man jetzt einfach anders Fußball spielt als im Hochsommer. Letztendlich war das von uns zu wenig, um hier als Sieger vom Platz zu gehen."

Die Statistik zum Spiel

Sportfreunde Lotte: Beckemeyer – Brodersen (69. Determann), Mensah, Sabah, Thaqi, Nyuydine (69. Fontein) – Elezi, Krasniqi (69. Mensing) – Thier, Heider (78. Wendt), Demaj

Wuppertaler SV: Wozniak – Nishimura, Wimmer, Dams, Demir – Bilogrevic (90.+ 3 Bielitza), J. Munsters, Grym (79. Dal) – Saric (74. Reck), N. Munsters (79. Ametov), Hagemann (90.+ 3 Qashi)

Schiedsrichter: Tobias Esch

Tor: 0:1 Saric (51.)

Gelbe Karten: Krasniqi (48.) / Saric (28.), Nishimura (58.), Grym (62.), Hagemann (77.)

Zuschauer: 1.062