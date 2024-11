Halbzeit in der Regionalliga Südwest. An der Spitze geht es knapp zu. Die Kickers Offenbach um Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart verpassten an diesem Wochenende eine große Chance.

37, 37, 33 und 32 Punkte: Diese Ausbeute gehört nach 17 Spielen in der Regionalliga Südwest zur TSG Hoffenheim II, FSV Frankfurt, SC Freiburg II und Kickers Offenbach. Nach dem 17. Spieltag - Halbzeit der Saison 2024/2025 - rückte die Tabellenspitze auch näher beisammen, weil der bisherige Liga-Primus FSV Frankfurt nach einem 2:2-Remis gegen Astoria Walldorf nun auch beim 0:1 in Göppingen patzte. Die TSG Hoffenheim II um den ehemaligen Spieler und Trainer von Rot-Weiss Essen, Vincent Wagner, nutzte die Gunst der Stunde und feierte einen 1:0-Last-Minute-Sieg beim 1. FC Gießen. Der Hoffenheimer Siegtreffer fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. Ruben Reisig erzielte das Tor, das auch die Herbstmeisterschaft für die TSG II bedeutete. Wir sind natürlich überglücklich. Der Sieg ist verdient. Wir hätten uns aber auch nicht über ein Remis beschweren dürfen, da wir lange Zeit das Tor nicht getroffen haben. Es war das erwartet schwere Spiel, in dem der Gegner alles aus sich rausgeholt hat", bilanzierte ein glücklicher Hoffenheim-II-Coach Wagner. Im Duell der U23-Zweitvertretungen zwischen Mainz und Freiburg behielten die Breisgauer mit 1:0 die Oberhand und konnten auch wieder Punkte gut machen. Anders als die Kickers aus Offenbach. Der OFC hätte mit einem Sieg bei Aufsteiger Göppingen bis auf zwei Zähler an Hoffenheim II und den FSV Frankfurt heranrücken können. Doch die Mannschaft von Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart unterlag mit 0:1 im Hessen-Duell vor 2687 Zuschauern beim TSV Steinbach Haiger. Justin Steinkötter, ehemaliger Spieler von Borussia Mönchengladbach II, war in der 79. Minute der viel umjubelte Torschütze auf Seiten der Hausherren. Am 18. Spieltag kommt es gleich zu zwei Topspielen. Der OFC empfängt im Duell Vierter gegen Dritter den SC Freiburg II. Und Steinbach Haiger, aktuell Sechster, hat den Zweiten FSV Frankfurt zu Gast. Hoffenheim II empfängt den Tabellen-11. Astoria Walldorf.

Zur Startseite