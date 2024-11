Türkspor Dortmund hat sein Heimspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 verloren. Dazu kamen organisatorische Probleme.

Beim 0:3 gegen den FC Schalke 04 II war Türkspor Dortmund sportlich und organisatorisch überfordert. So reicht das nicht für die Regionalliga West.

Zwar waren die Tornetze diesmal in Ordnung. Aber auch das zweite Heimspiel von Türkspor Dortmund im Hagener Ischelandstadion lief nicht optimal. Fünf Minuten vor dem eigentlichen Anpfiff um 19.30 Uhr machte der Stadionsprecher eine Durchsage, dass die Begegnung 15 Minuten später beginnt, weil noch viele Zuschauer vor dem Stadion auf Einlass warten.

Dass stimmte auch, lag aber daran, dass es nur ein einziges Kassenhäuschen gab, an dem die Anhänger beider Vereine Tickets kaufen konnten. Mit Anpfiff musste dann auch noch die Stehplätze auf der Gegengeraden geöffnet werden, da die überdachte Haupttribüne voll war.

Zwar entschuldigte sich der Sprecher anschließend bei den Zuschauern für die Situation im Eingangsbereich, aber bei 961 zahlenden Zuschauern sollte es möglich sein, rechtzeitig anzufangen. Ein einziger Getränkestand für knapp 1000 Zuschauer erwies sich auch nicht als vorteilhaft. Nach RS-Informationen hatte Türkspor einen weiteren Getränkestand vor dem Gästebereich aufbauen wollen, das wurde aber von den Ordnungsbehörden untersagt.





Eigentlich schade, denn ansonsten herrschte bei diesem Regionalligaspiel eine tolle Atmosphäre. Aber diese organisatorischen Kinderkrankheiten muss der Verein in den Griff bekommen, will er mittelfristig in der Regionalliga eine Perspektive haben.

Sportlich wird es aber aller Voraussicht nach im kommenden Jahr ohnehin wieder in der Oberliga Westfalen weitergehen. Gegen die U23 des S04 hatte Türkspor keine Chance. "Wir sind an den Stärken von Schalke, den Standards gescheitert", sagte Türkspor-Trainer Bülent Kaya. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es hat einfach nicht gereicht."

Dabei hatte man die Hoffnung mit einem Sieg an den Königsblauen vobeizuziehen und nochmal Mut zu schöpfen im Abstiegskampf. "Selbst wenn wir gewonnen hätten, wäre es schwer geworden mit dem Klassenerhalt. Aber wenn du gegen den direkten Konkurrenten verlierst, wird es natürlich nicht einfacher", erklärte Kaya. Mit sechs Punkten bleibt Türkspor am Tabellenende.