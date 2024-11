Sonntag, 17. November (14 Uhr, RevierSport), empfängt Rot-Weiß Oberhausen den Wuppertaler SV zum Niederrheinpokal-Viertelfinale. Das sagt der RWO-Trainer.

Über 4000 Zuschauer erwarten die Verantwortlichen von Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Sonntag (17. November, 14 Uhr, RS-Liveticker).

Eine stattliche Kulisse, kein Wunder: denn es ist Pokalzeit. Das Niederrheinpokal-Viertelfinale steht auf dem Programm. Und: Dem Sieger aus der Partie Rot-Weiß Oberhausen gegen Wuppertaler SV winkt ein großes Halbfinal-Heimspiel gegen Titelverteidiger Rot-Weiss Essen. RWE muss aber zunächst einen Tag vor dem Westschlager RWO vs. WSV den SV Sonsbeck aus dem Weg räumen.

Vor der Partie Oberhausen gegen Wuppertal hat RevierSport mit Sebastian Gunkel gesprochen.

RWO-Trainer Sebastian Gunkel über...

... die Wichtigkeit des Pokalspiels: "Wir betonen schon von Beginn der Saison an, wie wichtig die finanziellen Mehreinnahmen im Niederrheinpokal für den Verein sind. Und wir sind auch nur noch drei Siege von einer DFB-Pokalteilnahme entfernt. Ich glaube, dass ich mit diesen Worten schon zeige, wie wichtig uns der Pokal-Wettbewerb ist."

... mögliches Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen: "Am Samstagnachmittag werden sowohl wir als auch die Wuppertaler wissen, ob RWE in Sonsbeck weitergekommen ist. Falls es so kommen sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein mögliches Halbfinale gegen Essen für Sonntag noch einmal für einen zusätzlichen Motivationsschub sorgen kann - für uns und Wuppertal."

... die sportliche Aufgabe WSV: "Sie haben seit wenigen Tagen einen neuen Trainer und wir haben uns das Spiel gegen den MSV Duisburg auch angeschaut. Der WSV hat sehr gut ausgesehen. Uns erwartet auf jeden Fall eine top eingestellte Mannschaft, die mit Sicherheit sehr kampfstark sein wird. Zudem verfügen sie über viel Erfahrung und haben auch individuelle Klasse in ihren Reihen."

... das 5:0 im August in Wuppertal: "Wir sind mehr als drei Monate weiter. Das hat kaum eine Bedeutung. Wir spielen jetzt bei uns, Wuppertal hat einen neuen Trainer und es ist ein Pokalspiel. Das sind alles ganz andere Voraussetzungen als im August."

Ich habe ihn kennengelernt und wir sind noch in der Kennenlern-Phase. Aber der erste Eindruck ist sehr gut. Marcus ist ein Profi, der weiß wie man mit einem Verein erfolgreich sein kann. Sebastian Gunkel

... die Personallage: "Nur Pierre Fassnacht fällt definitiv aus. Dann gibt es einige angeschlagene Spieler. Da müssen wir schauen, ob das für Sonntag reicht."

... die Kulisse am Sonntag: "Pokalspiele sind immer besonders. Wir haben den Heimvorteil gegen einen Liga-Konkurrenten und diesen müssen und wollen wir auch ausnutzen. Dafür benötigen wir die RWO-Fans als 12. Mann. Sie unterstützen uns schon die ganze Saison hervorragend. Jetzt gilt es noch einmal umso mehr Vollgas zu geben - auf dem Rasen und auf den Tribünen. Gemeinsam können wir es dann schaffen ins Pokal-Halbfinale einzuziehen."

... einen möglichen neuen "RWO-Boss" Marcus Uhlig: "Ich habe ihn kennengelernt und wir sind noch in der Kennenlern-Phase. Aber der erste Eindruck ist sehr gut. Marcus ist ein Profi, der weiß wie man mit einem Verein erfolgreich sein kann. Er bringt viel Erfahrung mit und würde unserem jungen Trainerteam sowie auch der Geschäftsstelle, die jung aufgestellt ist, als erfahrener Mann sicherlich guttun. Mal schauen, wie sich diese Personalie entwickelt."