Der KFC Uerdingen erlebt aktuell mal wieder bittere Tage. Das Hick-Hack in der Führungsetage geht weiter und sportlich folgten Niederlagen - auf dem Rasen und am grünen Tisch.

Das vergangenen Wochenende und der Wochenanfang waren bittere Tage für den KFC Uerdingen. Gegen Fortuna Köln unterlag der Regionalliga-Aufsteiger nach einem leidenschaftlichen Aufritt mit 0:1.

Rund 48 Stunden später folgte dann die nächste Niederlage: eine am grünen Tisch. Der KFC Uerdingen und Wuppertaler SV hatten nämlich am Montag (11. November) Post vom Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) erhalten. Dieser hatte den 2:1-Sieg des KFC Uerdingen am 2. November 2024 zu einem 2:0-Erfolg für den WSV am grünen Tisch gewertet. RS berichtete.

Der Grund: KFC-Spieler Joyce Tshitoku fehlte auf dem Spielberichtsbogen vor der Partie. Er wurde aber in der 81. Minute für Nazzareno Ciccarelli eingewechselt. Auf "fussball.de", dem offiziellen Portal des Deutschen Fußballbundes (DFB), wurde Tshitoku zwar auf dem digitalen Spielberichtsbogen als Ersatzspieler notiert, doch das half dem KFC am Ende auch nicht.

Das Urteil des Sportgerichts will der KFC so nicht stehen lassen und legte Einspruch ein. In einem Statement des KFC-Vorstand heißt es: "Wir werden Einspruch gegen diese Entscheidung einlegen und die Sachlage von einem erfahrenen Sportrechtler prüfen lassen."

Weiter heißt es: "Die Rechtslage wird somit in den kommenden Wochen eingehend geprüft, und weitere Schritte werden in Erwägung gezogen, um die Interessen des Vereins und seiner Fans zu wahren. Weitere Informationen zu diesem Vorgang und etwaige Entscheidungen durch die Liga-Verantwortlichen werden in Kürze erwartet."

Bis dahin werden die Uerdinger, die nun bei 17 Punkten liegen und nur noch zwei Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt sind, weitere Spiele bestreiten.

Am Samstag (23. November, 14 Uhr) kommt es zum Westschlager zwischen dem KFC Uerdingen und MSV Duisburg. Und schon jetzt deutet alles daraufhin, dass das Spiel der Krefelder gegen den Spitzenreiter mit rund 10.000 Zuschauern ausverkauft sein! Sowohl für den Heim- als auch Auswärtsbereich sind nur noch Restkarten zu kaufen.